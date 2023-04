AMDs Top-Grafikkarte Radeon RX 7900 XTX gibt es jetzt zum neuen Tiefstpreis für unter 1.000 Euro im Angebot

AMDs Grafikkarten-Topmodell Radeon RX 7900 XTX hat in Form eines guten Custom-Designs von PowerColor gerade einen neuen Tiefstpreis erreicht.

So gut ist der Preis: Mindfactory bietet die PowerColor Radeon RX 7900 XTX OC Hellhound in seinen limitierten “MindStar”-Sonderangeboten aktuell versandkostenfrei für 999 Euro statt 1.099 Euro an.

Laut Preisvergleichsseiten bekommt man hier den bisher günstigsten Preis für das Modell und auch keine andere Radeon RX 7900 XTX ist so günstig. Anderswo geht es erst ab rund 1.100 Euro los.

Um den vergünstigten Preis zu erhalten, muss das Angebot dabei über die Aktionsseite aufgerufen werden, da sonst der normale Preis angezeigt wird. Dort finden sich auch noch weitere vergünstigte Artikel.

Das bietet die Radeon RX 7900 XTX Hellhound

Die Radeon RX 7900 XTX erschien im vergangenen Dezember als neues AMD-Topmodell und konkurriert mit Nvidias GeForce RTX 4080.

Die derzeit schnellste Grafikkarte von AMD mit 24 GB Grafikspeicher bietet dabei genügend Rechenleistung für aktuelle und kommende Spiele in höchsten Grafikeinstellungen auch bei 4K/UHD-Auflösung.

PowerColors Custom-Design setzt derweil auf einen stärkeren Kühler als AMDs Referenzdesign, bietet eine LED-Beleuchtung und liefert dank Übertaktung ab Werk noch ein kleines bisschen mehr Performance.

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound in den “MindStar”-Sonderangeboten bei Mindfactory

AMD-Grafikkarte kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Rezensionen und Test zur Radeon RX 7900 XTX Hellhound

User-Bewertungen: In 9 Rezensionen bei Mindfactory kommt die Karte auf durchschnittlich 3,1 von 5 Sternen bei über 350 verkauften Einheiten und einer geringen Reklamationsquote von nur 0,68 Prozent.

Gelobt werden die gute Performance, Laustärke und Temperatur, während die Negativbewertungen von Fällen von Spulenfiepen stammen, die aber offenbar nicht bei jedem auftreten.

Im Test: Die Webseite back2gaming.com hatte das Modell auf dem Prüfstand und hat eine Wertung von 9,2 von 10 Punkten vergeben.

Die PowerColor RX 7900 XTX Hellhound ist eine gute Wahl, wenn Sie eine Grafikkarte suchen, die auf das Wesentliche beschränkt ist und eine solide Verarbeitungsqualität aufweist, ohne bei den Features auszuufern. back2gaming.com

Pro Gute Verbesserung gegenüber der RX 6900XT

Ausgezeichnete Gesamtleistung

Gute Kühlleistung

Zwei 8-Pin-PCIe-Stecker für vorhandene Netzteile

24 GB VRAM Contra schwache Verbesserungen beim Raytracing

Leistungsaufnahme beim Spielen ist die gleiche wie bei der RTX 4090

Technische Eckdaten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1 Chip Navi 31 XTX Architektur AMD RDNA 3 Base Clock Game Clock: 2.330 MHz, Boost Clock: 2.525 MHz (OC Mode) Übertaktung +30 MHz (Game Clock), +25 MHz (Boost Clock) Hinweis Takt bei Auslieferung: 2.270 MHz (Game Clock), 2.500 MHz (Boost Clock) Speicher 24 GB GDDR6, 384 Bit, 2.500 MHz, 20 Gbps, 960 GB/​s TDP/TGP 355 W (AMD) Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (2x 100 mm + 90 mm) Gesamthöhe Triple Slot Abmessungen 320 x 118,5 x 62 mm (LxBxH) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Chip-Funktionen Raytracing, AV1 Decode, AMD Infinity Cache (96MB) Besonderheiten 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60°C), Backplate, LED-Beleuchtung (RGB) Herstellergarantie zwei Jahre

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind aktuell zum Beispiel Nvidias neue Mittelklasse-Grafikkarte GeForce RTX 4070 unter UVP oder ein Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 zum Tiefstpreis plus 150 Euro Cashback von Acer.