Im PS Store sind wieder eine ganze Menge lohnenswerter Titel reduziert. Und gleich 329 von denen kosten weniger als 15 Euro. Da wird die Wahl schwer. Deswegen findet ihr in dieser Liste gleich sieben Spiele, deren Kauf sich derzeit besonders lohnt!

Das PSN ist ein echtes Fest für Schnäppchenjäger. Auch diese Woche gibt es wieder massig interessante Angebote für all jene, die gerne sparen. Doch selbst wenn ihr euch die Liste anseht, überseht ihr bei der schieren Anzahl an Deals vielleicht den ein oder anderen spannenden Titel. Deswegen findet ihr hier sieben kurze Spielvorstellungen zu Spielen, die euch aktuell weniger als 15 Euro kosten!

Was ihr zum Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Am 17. Februar 2022 um 08:59 Uhr enden die Angebote.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Spielzeit ist für viele ein wichtiger Aspekt. Damit ihr wisst, wie lang ihr mit den Titeln beschäftigt seid, findet ihr eine Angabe von Howlongtobeat. Die erklärt euch, wie lange ihr durchschnittlich alleine für die Story benötigt.

Das müsst ihr beachten: Die PS5 unterstützt Abwärtskompatibilität und lässt euch deswegen auch PS4-Spiele spielen. Auch mit neuerer Hardware müsst ihr also nicht auf die etwas älteren Titel verzichten. Bei den Preisen findet ihr hingegen heraus, wie viel ihr ohne PS Plus zahlen müsst. Manchmal erhalten Mitglieder des Abo-Service aber noch einen zusätzlichen Rabatt.

Dead Cells

Genre: Roguelite | Entwickler: Motion Twin | Release-Datum: 7. August 2018 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dead Cells prügelt ihr euch in einer Mischung aus Metroidvania und Roguelite durch ein untergegangenes Königreich. Euer Ziel: Euch an dem König rächen, der euch einen Kopf kürzer gemacht hat. Dabei findet ihr nebenbei heraus, welches Unheil über das Land gekommen ist und sucht gleichzeitig eine Möglichkeit, die Insel zu verlassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dead Cells lohnt sich gerade dann für euch, wenn ihr auf das Metroidvania Spielprinzip steht. Also neue Gebiete freischaltet, indem ihr nach harten Kämpfen weitere Fähigkeiten freischaltet. Allerdings solltet ihr etwas Frustresistenz mitbringen. Denn Dead Cells ist kein einfaches Spiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Hauptprogramm alleine bekommt ihr derzeit für 12,49 Euro. Allerdings sind auch die ersten beiden DLCs Fatal Falls und The Bad Seed reduziert.

Don’t Starve Together

Genre: Survival | Entwickler: Klei Entertainment | Release-Datum: 8. Januar 2014 | Spielzeit: 35 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Don’t Starve Together schickt euch gemeinsam mit einem Freund in eine zufällig generierte Welt, in der ihr nur eine Aufgabe habt: So lange zu überleben, wie nur möglich. Das geschieht über das bekannte Survival Gameplay: Ihr sammelt Ressourcen, baut eine Basis und stellt im Laufe der Zeit immer bessere Ausrüstung her. Dazu müsst ihr darauf achten, – Überraschung – nicht zu verhungern! Während ihr am Tag relativ unbehelligt umherlaufen könnt, warten in der Nacht allerlei Monster auf euch.

Für wen lohnt sich das Spiel? Während das Gameplay von Don’t Starve relativ traditionell klingt, sticht es vor allem mit seiner einzigartigen Grafik hervor. Dadurch eignet es sich ideal, wenn ihr gemeinsam mit einem Freund einen spannenden Überlebenswettkampf austragen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit zahlt ihr für das Spiel nur noch 5,99 Euro und spart damit 60 Prozent. Denn üblicherweise kostet es 14,99 Euro.

Warhammer: Vermintide 2 – Ultimate Edition

Genre: Action | Entwickler: Fatshark | Release-Datum: 18. Dezember 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Warhammer: Vermintide 2 ist das Left 4 Dead des Warhammer-Universums. In jeder Mission müsst ihr mit einer Gruppe bestehend aus bis zu vier Spielern bestimmte Aufgaben erledigen, während ihr euch wahrer Gegnerhorden erwehrt. Als Belohnung winkt danach Loot, mit dem ihr die einzelnen Charaktere und Klassen verbessert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Vermintide 2 ist ein Fest für alle Koop-Fans. Denn ihr könnt aus insgesamt über 20 Klassen wählen, die miteinander kombiniert alle unterschiedliche Spielweisen erlauben. Dazu motiviert die Loot-Jagd, wodurch ihr mit der richtigen Gruppe wesentlich mehr Zeit in den Titel stecken könnt, als die 21 Stunden, nach denen ihr jedes Level einmal durchgespielt habt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Ultimate Edition von Warhammer: Vermintide 2 kommt zusammen mit den ersten beiden DLCs, sowie einigen kosmetischen Boni und kostet derzeit gerade mal 13,74 Euro. Eine Ersparnis von 75 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 54,99 Euro.

Elex

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Piranha Bytes | Release-Datum: 17. Oktober 2017 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Elex schickt euch in eine ganz besondere Welt. Denn es spielt in einer Art SciFi-Mittelalter, in der es zwar Technologie gibt und die auch noch aktiv verwendet wird, manch einer jedoch auch komplett davon abgeschworen hat. Euch verschlägt es hier auf den post-apokalyptischen Planeten Magalan, auf dem die verschiedenen Fraktionen um die titelgebende Ressource kämpfen und jeder sie für seine eigenen Zwecke einsetzen will.

Für wen lohnt sich das Spiel? Elex ist gerade dann ein Spiel für euch, wenn ihr Fans des Stils der Gothic-Spiele seid. Allerdings könnt ihr auch aufgrund des einzigartigen Settings euren Gefallen daran finden. Und wer schon sehnsüchtig auf Elex 2 wartet, den ersten Teil aber noch nicht gespielt hat, hat hier jetzt die Chance, das günstig nachzuholen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Immerhin kostet Elex im PSN derzeit gerade mal 14,99 Euro und ist damit 75 Prozent billiger als sonst.

Xcom 2

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Fireaxis Games | Release-Datum: 30. September 2016 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Xcom 2 haben Außerirdische die Erde erobert und ihr müsst die Invasoren zurückschlagen. Ihr werdet zum Anführer des Widerstands ernannt und kämpft Mission für Mission gegen die Aliens, während ihr dazwischen eure mobile Basis ausbaut und auch neue Technologien erforscht. Allerdings habt ihr dabei stets ein Zeitlimit im Nacken. Denn die Invasoren arbeiten an einem geheimen Projekt, dessen Fertigstellung eure Niederlage besiegelt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Taktiker bekommen hier das Spiel ihrer Träume. Denn die Konfrontationen laufen rundenbasiert ab und verlangen von euch, dass ihr eure Einheiten richtig positioniert und eine Übermacht an Außerirdischen mit den richtigen Taktiken besiegt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Xcom 2 sowie auch das Addon War of the Chosen wurden stark im Preis reduziert. Ersteres gibt es für 4,99 Euro, für letzteres zahlt ihr nur noch 3,99 Euro. Selbst beides zusammen kostet euch hier weniger als 15 Euro.

Castlevania Anniversary Collection

Genre: Metroidvania | Entwickler: Konami | Release-Datum: 16. Mai 2019 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Castlevania erzählt die Geschichte des Belmont-Clans und seinem Kampf gegen Dracula und wurde mit seinem Gameplay zu einem der Begründer des Genres, das heutzutage als Metroidvania bekannt ist. Ihr erkundet hier eine Art offene Welt und erhaltet nach bestimmten Bosskämpfen stets neue Gegenstände oder Fertigkeiten, die euch den Zugang zu neuen Arealen ermöglichen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Castlevania Anniversary Collection ist vor allem etwas für Nostalgiker oder all jene, die wissen wollen, wie die renommierte Reihe einst angefangen hat. Und auch reine Metroidvania-Fans, die die Spiele noch nicht kennen, werden merken, dass die Klassiker selbst heutzutage noch mit ihrem Gameplay überzeugen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die gesamte Sammlung ist derzeit 75 Prozent reduziert, wodurch ihr nicht mehr 19,99 Euro zahlt, sondern nur noch 4,99 Euro.

Valkyria Chronicles: Remastered

Genre: Strategie-RPG | Entwickler: Sega | Release-Datum: 1. Juni 2016 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Valkyria Chronicles erzählt den Kampf von zwei Supermächten, die um die Vorherrschaft von Europa kämpfen und orientiert sich mit seinem Setting stark am Zweiten Weltkrieg. Der Konflikt des Spiels ist zwar fiktiv, die zahlreichen Parallelen lassen sich jedoch kaum verleugnen. Hier kommandiert ihr das Squad 7 in zahlreichen taktischen Gefechten gegen die Imperiale Allianz.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr taktische Gefechte mögt, kommt ihr um Valkyria Chronicles nicht herum. Doch das Spiel findet einen interessanten Weg, um die Zufallsaspekte vergleichbarer Titel herum. Denn ihr übernehmt in den rundenbasierten Kämpfen die direkte Kontrolle über eure Soldaten und müsst auch manuell zielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Valkyria Chronicles: Remastered gibt es derzeit bereits für 7,99 Euro. Eine Ersparnis von 60 Prozent. Denn außerhalb des Sales kostet es 19,99 Euro.

Der Sale ist noch viel größer

Bei der großen Auswahl ist es natürlich unmöglich, wirklich alle interessanten Angebote aufzulisten. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die Angebotsliste im PSN selbst einmal durchzugehen. Ebenfalls lohnt ein Blick in die derzeit laufenden Kritiker-Empfehlungen. Denn da findet ihr noch eine ganze Reihe weitere spannende Angebote. Sieben der interessantesten findet ihr in einer weiteren Aufzählung.