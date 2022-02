Aktuell bekommst du im PS Store eine ganze Reihe an Angeboten zu spielen, die von Kritikern empfohlen sind. Dennoch ist es schwer, die wirklich besten Spiele aus den 330 rauszusuchen, die im Preis reduziert sind. Hier findet ihr deswegen sieben Top-Titel, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet!

Aktuell läuft ein Sale im PSN, der sich vollständig um Kritiker-Empfehlungen dreht. Also Spiele, die sehr renommiert sind und Awards abräumen konnten. Entsprechend hochwertig ist die Auswahl, die ihr hier bekommt. Denn hier reihen sich AAA-Blockbuster an echte Indie-Perlen und von Ramschware fehlt jede Spur. Da zu wählen, ist durchaus schwer. Diese Liste hier hilft weiter.

Was ihr zu den Kritiker-Empfehlungen wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Ihr habt bis zum 14. Februar 2022 Zeit, bevor die Angebote wieder verschwinden.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Vielen Spielern ist es wichtig zu sehen, wie viel Zeit sie mit einem Spiel verbringen können. Deswegen findet ihr zu jedem Spiel die durchschnittliche Angabe der Spielzeit von der Webseite Howlongtobeat. Die gibt an, wie lange ihr etwa benötigt, um die Story einmal durchzuspielen.

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr eine PS5 besitzt, könnt ihr dank Abwärtskompatibilität problemlos auch sämtliche Spiele für die PS4 spielen. Eine PS4 kann jedoch keine PS5-Titel starten. Der Preis gibt an, wie viel ihr ohne PS-Plus-Mitgliedschaft zahlen müsst. Manchmal erhalten Mitglieder des Abo-Service noch einen zusätzlichen Rabatt.

Kena: Bridge of Spirits

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ember Lab | Release-Datum: 21. September 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Kena übernehmt ihr die Kontrolle des gleichnamigen Spirit-Guides und müsst in typischer Action-Adventure-Manier aus der Schulterperspektive verlorenen Seelen dabei helfen, den Weg in das Jenseits zu finden. Dafür legt ihr euch mit zahlreichen Gegner an, die ihr mit Stab und Bogen bekämpft, löst aber auch diverse Puzzle und Sprungpassagen, bei denen euch ein Greifhaken behilflich ist.

Für wen lohnt sich das Spiel? Kena lohnt sich vor allem dann für euch, wenn ihr etwas mit dem durchaus magischen Setting anfangen und euch auch den sehr süß gehaltenen Stil mögt. Für Action-Adventure-Fans ist es hingegen sowieso ein Muss. Denn das Spiel wurde nicht umsonst als bestes Indie-Spiel bei den Game Awards 2021 ausgezeichnet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Kena: Bridge of Spirits spart ihr derzeit 30 Prozent. Statt 39,99 Euro kostet die Standard-Edition derzeit nur noch 27,99 Euro.

Final Fantasy 7 Remake

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 10. April 2020 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das Remake von Final Fantasy 7 nimmt sich den Klassiker und poliert den gehörig auf. Bei den Kämpfen könnt ihr euch hier wieder auf das bewährte Active-Time-Battle-System einstellen, das Echtzeit- und Rundenkämpfe miteinander kombiniert. Indem ihr einfach nur wartet oder alternativ auch eure Gegner angreift, füllt sich ein Balken auf. Ist der voll, könnt ihr eure Spezialattacken einsetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wem das alte Final Fantasy 7 einfach zu alt ist, der hat mit dem Remake die Chance, selbst die Geschichte rund um Cloud, Aeris und Sephiroth zu erleben und endlich zu erfahren, wieso das Spiel so beliebt ist. Doch auch wer einfach nur ein gutes JRPG sucht, wird seine Freude haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Final Fantasy 7 Remake kostet euch nur noch 27,99 Euro. Das ist eine Ersparnis von 60 Prozent gegenüber den üblichen 69,99 Euro.

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 22. März 2019 | Spielzeit: 29 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Sekiro: Shadows Die Twice stammt von den Entwicklern, die sich auch für Dark Souls verantwortlich zeichnen. Allerdings geht das Spiel neue Wege. Denn Skill ist hier nochmal eine ganze Stufe wichtiger. Ausrüstung, die ihr verbessern könnt, gibt es nämlich nicht. Ihr findet nur einige Gadgets und lernt neue Kampffähigkeiten. Wenn ihr einen Kampf gewinnen wollt, müsst ihr also zwangsläufig die Spielmechanik beherrschen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr sucht ein Spiel, indem ihr wirklich zeigen müsst, was ihr könnt? Dann ist Sekiro etwas für euch! Denn vor einem Kampf einfach hochzuleveln, bringt euch hier relativ wenig. Und auch einfach nur bessere Ausrüstung suchen ist nicht drin.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Sekiro zahlt ihr aktuell nur noch 34,99 Euro. Ihr spart also 50 Prozent gegenüber dem normalen Preis von 69,99 Euro.

God of War

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 20. April 2018 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Der Release von God of War: Ragnarok rückt immer näher. Die perfekte Zeit also, um sich den Vorgänger zu holen und herauszufinden, wieso alle darauf warten! God of War versteht sich zwar als eine Art Reboot der Serie, setzt gleichzeitig jedoch die Geschichte von God of War 3 fort. Kratos ist in einer nordischen Mythologiewelt angekommen und macht hier das, was er am besten kann: Götter vermöbeln.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr ein filmreif inszeniertes Actionspiel sucht und dazu noch Interesse an nordischer Mythologie besitzt, dann seid ihr hier genau richtig. Denn nicht nur bekommt ihr extrem spannende Kämpfe, ihr erfahrt auch einiges über die Götter des Nordens.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: God of War ist 50 Prozent gesenkt und kostet aktuell nur noch 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Bloodborne: Game of the Year Edition

Genre: Action-RPG | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 25. März 2015 | Spielzeit: 34 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Bloodborne ist wie Sekiro ebenfalls ein Souls-Like, geht jedoch etwas klassischere Wege. Hier verschlägt es euch in die gotische Welt Yharnam, in der ihr euch mit scheinbar übermächtigen Gegnern anlegt um eine Seuche zu stoppen und schließlich zu entkommen. Um das zu schaffen, müsst ihr in den schnellen Kämpfen besonders offensiv vorgehen, um gegen Horden von Gegnern zu überleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bloodborne ist wie auch Sekiro ein Vorzeige-Souls-Titel und spricht damit die gleiche Zielgruppe an. Wenn ihr düstere Settings und Geschichten mögt und gleichzeitig eine Herausforderung sucht, dann ist Bloodborne etwas für euch!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bloodborne ist 50 Prozent reduziert, wodurch sich der Preis von 34,99 Euro auf 17,49 Euro reduziert.

Lost Judgment

Genre: Action-RPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. September 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Lost Judgement ist ein Spin-Off der beliebten Yakuza-Reihe und der Nachfolger zu Judgment. Hier erkundet ihr eine offene Welt basierend auf dem Tokioter Stadtviertel Kabukicho sowie Isezakicho in Yokohama, um als Detektiv einen mysteriösen Mord aufzuklären. Dafür müsst ihr euch durch die Stadt schleichen und Nachforschungen anstellen, euch gleichzeitig aber auch in actionreichen Faustkämpfen behaupten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Yakuza-Fans werden bei Judgment sowieso bereits zugegriffen haben. Allerdings ist das Spiel auch ein Fest für Fans von offenen Welten, Liebhabern von Japan und all jenen, die Yakuza zwar mochten, mit dem rundenbasierten Kampfsystem aus Yakuza: Like A Dragon jedoch nichts anfangen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell kostet euch Lost Judgment 35,99 Euro statt den üblichen 59,99 Euro. Beim Kauf spart ihr also 40 Prozent.

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 6. September 2019 | Spielzeit: 85 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Monster Hunter World sowie sein Addon Iceborne lassen sich am besten als Bosskampfspiele bezeichnen. Denn die einzigen Gegner, die ihr hier erlegt, sind gewaltige Bossmonster. Um im Kampf die Oberhand zu behalten, solltet ihr deren Attackenmuster und ähnliches gut lernen. Denn alternativ zermatschen euch die Kolosse einfach. Für Abwechslung sorgen nicht nur zahlreiche unterschiedliche Monster, sondern auch Waffen, die verschiedene Spielstile ermöglichen.

Für wen lohnt sich das Spiel? In Monster Hunter werdet ihr viel farmen. Ihr müsst immer und immer wieder auf eine neue Jagd gehen, um Monsterteile zu bekommen und mit denen bessere Ausrüstung herzustellen. Wer sich zudem zur Hintergrundgeschichte belesen will, bekommt hier ganz nebenbei eine sehr interessante SciFi-Story.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Iceborne Master Edition von Monster Hunter World beinhaltet das Hauptprogramm sowie das Addon Iceborne. Mit der spart ihr derzeit 25 Prozent und bekommt das gewaltige Paket für nur 29,99 Euro.

Mehr spannende Spiele aus dem Sale

Das sind nicht alle Angebote aus dem Sale, sondern nur sieben von zahlreichen Highlights. Was es sonst noch an Spielen bei den Kritiker-Empfehlungen gibt, die ihr nicht verpassen solltet, erfahrt ihr in einer kompakten Übersicht. In der findet ihr einige der besten Titel ganz kurz und knapp einfach nur mit ihrem Rabatt und Preis aufgelistet.