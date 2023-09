PS-Spiel-Angebote, die ihr nicht verpassen solltet: Schnappt euch die besten Deals

Für kurze Zeit gibt es legendäre PS-Spiel-Angebote, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Auf euch warten große Abenteuer!

Hier sollte jeder Spieler auf seine Kosten kommen: Postapokalypse, vielseitige Welten und gnadenlose Herausforderungen. Es gibt übrigens gerade mehrere PlayStation-Deals, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Demon Souls (Remake)

Das Demon’s Souls Remake ist ein Action-Rollenspiel, das von Bluepoint Games entwickelt und von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde. Es ist eine Neuauflage des beliebten Spiels Demon’s Souls aus dem Jahr 2009, das als Vorläufer der Dark Souls-Reihe gilt. Hier seid ihr in einer düsteren und gefährlichen Welt von Boletaria unterwegs, die von Dämonen heimgesucht wird. Ihr schlüpft in die Rolle eines Helden, der auserwählt ist, die Dämonen zu bezwingen und das Königreich zu befreien. Die Welt von Demon’s Souls ist bekannt für ihre schweißtreibenden Kämpfe, tückischen Fallen und finstere Atmosphäre. Spart ganze 63% und bezahlt somit nur noch 29,99€ statt 79,99€.

Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding Director’s Cut ist eine erweiterte Version des beliebten Action-Adventure-Spiels Death Stranding. Diese neue Version bietet euch eine verbesserte und erweiterte Erfahrung des ursprünglichen Meisterwerks. Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit von nebulösen Wesen namens „Beached Things“ bedroht wird. Ihr schlüpft in die Rolle von Sam Porter Bridges, einem Kurier, der die Aufgabe hat, isolierte Städte und Gemeinschaften zu verbinden und die zerbrochene Welt wieder aufzubauen. Das Gameplay von Death Stranding ist einzigartig und bietet euch eine Mischung aus Erkundung, Ressourcenmanagement und Stealth-Elementen. Jetzt um 70% sparen und somit nur noch 14,99€ statt 49,99€ bezahlen.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West ist das lang erwartete Sequel des preisgekrönten Action-Rollenspiels Horizon Zero Dawn. Entwickelt von Guerrilla Games und exklusiv für die PlayStation, verspricht das Spiel eine atemberaubende Fortsetzung der Geschichte von Aloy, der mutigen Jägerin und Protagonistin aus dem Vorgängerteil. Die Geschichte von Horizon Forbidden West setzt die Ereignisse des ersten Teils fort und führt euch in eine neue, gefährliche Welt. In einer postapokalyptischen Zukunft, in der Maschinen die Erde beherrschen, müsst ihr euch erneut auf eine epische Reise begeben, um die Geheimnisse der Welt zu enthüllen und die Heimat von Aloy vor einer mysteriösen Bedrohung zu retten. Ihr könnt diesen Titel auch kostenlos auf euer PlayStation 5 upgraden. Jetzt um 53% reduziert und kostet nur noch 32,99€ statt 69,99€.

