Dem PS Plus-Katalog werden nicht häufig Day-One-Titel hinzugefügt. Aktuell können sich Nutzer aber über ein frisches Metroidvania in ihrem Spielekatalog freuen. Und das neue Spiel für die PS5 sieht dazu noch ziemlich vielversprechend aus.

Um welches Spiel geht es hier? Tales of Kenzera: ZAU ist ein neues Metroidvania und das erste Spiel von dem Entwicklerstudio Surgent Studios. Herausgebracht wurde es unter Electronic Arts und erschien gestern, am 23. April 2024 auf Steam, der PS5, XboX Series X/S und der Nintendo Switch.

Metroidvania sind Computerspiele in der Tradition von Metroid und Castlevania, es sind Plattformer mit Elementen von Action-Adventures. Zu Beginn des Spiels trefft ihr immer wieder auf unüberwindbare Hürden. Im Laufe des Spiels erhaltet ihr aber Ausrüstung und Fähigkeiten, um diese Hürden zu überwinden.

Der Action-Plattformer machte schon im Vorfeld mit einer emotionalen Story auf sich aufmerksam. Diese soll intensiv das Thema Trauer behandeln und von den persönlichen Erfahrungen des Studio-Gründers inspiriert sein. Und auch, wenn die Kritik zum Spiel sonst unterschiedlich ausfällt, scheint die Story ein starker Aspekt zu sein.

Tales of Kenzera: ZAU will mit emotionaler Story punkten Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Ihr spielt den jungen Schamanen Zau, der nach einem tragischen Verlust mit seiner Trauer zu kämpfen hat. Unter der Führung des Todesgottes Kalunga macht er sich auf eine Reise durch die mysteriösen 2.5D-Welten. Sein Ziel ist es, die kosmischen Kräfte der Sonnen- und Mondmasken zu nutzen.

Der Plattformer will dabei nicht nur mit einer emotionalen Story punkten, sondern auch grafisch mit malerischen Gebieten und schönen Szenen beeindrucken.

Wer kann den neuen Titel spielen? Alle Nutzer, die die Extra- oder Premium-Mitgliedschaft gewählt haben, haben Zugriff auf den Spielkatalog von PS Plus.

Während alle anderen neuen Spiele für PS Plus Extra bereits am 16. April 2024 zur Verfügung standen, wurde Tales of Kenzera: ZAU tatsächlich erst gestern, am Tag der Veröffentlichung hinzugefügt. Dass ein Spiel an einem eigenen Tag hinzugefügt wird und dazu noch am tatsächlichen Release-Tag, kommt selten vor.

Nächsten Monat können PS Plus-Nutzer sich dann wieder über noch mehr Spiele in ihrem Katalog freuen. Auch drei neue kostenlosen Spiele für PS Plus werden bald bekannt gegeben. Ihr habt also nur noch ein bisschen Zeit euch die kostenlosen Spiele aus April zu sichern: PS Plus im April 2024: Sony schenkt euch ein fast neues Spiel von EA – Kam erst vor 7 Monaten raus und kostete 80 €