PS Plus Extra: Die 5 besten Spiele, die ihr dank Abo kostenlos auf PS4 und PS5 zocken könnt

Bald ist es 1 Jahr her, seit Sony das Abo-Modell von PS Plus geändert hat. Neben dem klassischen Essential-Abo mit monatlichen Gratis -Spielen gibt es noch das Extra- und Premium-Modell. Die 5 besten Spiele bei PS-Plus-Extra haben wir euch zusammengefasst.

Was ist PS Plus Extra? 2022 änderte Sony das PS-Plus-Abomodell. PS Plus Essential ist das, was man vorher schon kannte, und man bekommt monatlich Gratis-Spiele. PS Plus Extra ähnelt dem Gamepass und ist ein Abo-Dienst, bei dem man verschiedene Spiele auf der Konsole spielen kann.

Was heißt die Besten ? Um das Ranking zu machen, halten wir uns an die Seite Metacritic und deren Kritiker-Score. Der Wert ist eine Durchschnittswertung mehrerer Reviews von Journalisten und Gaming-Seiten. Unser Ranking bezieht sich demnach auf die Spiele, die das höchste Ranking haben. (Stand: 06.06.2023)

Eine Liste mit den besten Spielen auf Metacritic der letzten 5 Jahre findet ihr hier.

5. Celeste

Entwickler: Matt Makes Games Inc | Genre: Jump & Run | Meta-Score: 91 (PS4)

Was ist Celeste für ein Spiel? Eigentlich hat Celeste beim Score einen Gleichstand mit Shadow of the Collosseus, ich wollte hierbei aber dem Indie-Titel den Vortritt lassen. Celeste ist ein 2D-Jump & Run mit schöner Pixeloptik. Man spielt Madeline, die einen Berg besteigen möchte.

In klassischer Manier des Genres springt man durch die Level, die alle sehr knackig sind und spielerisch an Super Meat Boy erinnern. Das Spiel wird aber nie frustrierend, denn die Steuerung ist simpel, aber präzise, wodurch man nie das Gefühl hat, Kontrolle zu verlieren. Wenn ihr noch mehr Herausforderung wollt, gibt es noch die optionalen B-Seiten-Kapitel.

Untypisch für das Genre ist aber die Geschichte in Celeste. Sie erzählt dabei auch schwierige Themen wie Depression und das Gefühl von Unfähigkeit. Die Tonalität wird dabei von einem sehr guten Soundtrack begleitet.

Das Ende ist, ohne Spoilern zu wollen, aber ein positives Erlebnis.

4. DEMON’S SOULS

Entwickler: JapanStudios, Bluepoint Games | Genre: Action-Rollenspiel | Meta-Score: 92 (PS5)

Was ist Demon’s Souls für ein Spiel? Das Ursprungsspiel auf der PS3 ist der Urvater des Soulslike-Genres. Auf der PS5 erschien 2020 das Remake von Demon’s Souls und ist bis heute noch eines der hübschesten Next-Gen-Games.

Nach dem Motto Old but Gold hat Bluepoint Games das Gameplay nur optimiert, aber nicht geändert. Ansonsten ist das Spiel ein klassisches Soulslike. Viel Kämpfen und dabei viel Sterben. Eine Open-World wie in Elden Ring gibt es nicht, sondern eine Hubwelt, die euch in kleinere, offene Gebiete bringt.

Demon’s Souls ist aber nichts für Anfänger und eins der brutaleren Soulslikes. Klar gibt es Builds, die sehr stark sind, Beschwörungen von Geistern wie in Elden Ring gibt es aber nicht. Solltet ihr aber Probleme haben, dann könnt ihr typisch für die Reihe andere Spieler beschwören.