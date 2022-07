Prime Day: Eine Top-SSD für PS5 von WD Black gibt es jetzt günstiger im Angebot

Der Speicher der PS5 ist begrenzt. Abhilfe schaffen hier kompatible SSDs wie die WD_BLACK SN850, die es am Prime Day zum Bestpreis gibt.

Am Amazon Prime Day 2022 könnt ihr wieder ordentlich sparen. Mit der WD_BLACK SN850 ist beispielsweise eine sehr gute SSD mit eingebautem Heatsink für die PS5 im Angebot. Die Aktion läuft noch bis zum 13. Juli.

So gut ist das Prime Day Angebot

Prime-Mitglieder können sich die WD_BLACK SN850 im Aktionszeitraum für günstige 124€ bestellen. Damit kratzt die SSD nur knapp am historischen Tiefstpreis von 119 Euro vorbei. Dennoch handelt es sich hier um einen sehr guten Preis und ein echtes Schnäppchen am Prime Day.

Um Das Angebot wahrnehmen zu können, braucht ihr zwingend eine Prime-Mitgliedschaft. Wenn ihr diese noch nicht habt, ist das aber auch kein Problem, denn ihr könnt den Service ganz entspannt 30 Tage kostenfrei testen. Wenn ihr dann nicht kündigt, verlängert sich das Abo automatisch.

WD_BLACK SN850: Das kann die SSD für PS5

Die SSD könnt ihr natürlich genauso auch am PC nutzen. Dennoch wurde sie speziell für den Einsatz in der PS5 angepasst. Mit ein paar einfachen Schritten könnt ihr so den Speicher eurer Konsole um 1 TB erweitern und habt so wieder jede Menge Platz für eure Spiele. Welche Vorteile eine zusätzliche SSD bringt und wie der Einbau gelingt, könnt ihr hier nachlesen:

PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste?

Die WD_BLACK SN850 eignet sich besonders gut für die PS5, weil sie schon einen eingebauten Kühlkörper mitbringt. Den müsstet ihr sonst extra bestellen und einbauen oder die Überhitzung eurer Playstation riskieren. So müsst ihr die SSD nur anschließen und könnt direkt loslegen. Die schnelle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s übersteigt die Anforderungen der Konsole sogar, hier geht also alles blitzschnell und flüssig.

Alles zum Prime Day

