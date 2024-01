Pokémon GO bringt 5 starke neue Pokémon erstmals im Februar – Verpasst sie nicht

Der Februar bringt einige neue Pokémon zu Pokémon GO. Die wichtigsten Debüts fassen wir hier zusammen.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste erfahrt ihr, welche neuen Pokémon ihr im Februar 2024 fangen könnt. Wir zeigen euch, wann sie im Spiel erscheinen und was sie ausmacht. Die Liste ist nach Release-Datum geordnet.

Die Debüts hängen dabei in der Regel an bestimmten Events. Weitere Informationen zu den jeweiligen Events findet ihr in den Verlinkungen.

Der Februar gehört weiterhin zur Season „Zeitlose Reisen“, die aber im März endet:

Sen-Long

Wann erscheint Sen-Long? Das Drachen-Pokémon erscheint bei dem Event „Mondneujahr: Entfesselte Drachen“. Das startet am 05. Februar 2024 und endet am 11. Februar.

So sieht Sen-Long aus

Sen-Long entstammt der 7. Spielgeneration und bringt die Typen-Kombination aus „Normal“ und „Drache“ mit. Ein cooler Bonus: Seine Shiny-Version wird direkt mit ihm im Spiel erscheinen.

Ihr werdet Sen-Long in den 3-Sterne-Raids sowie in Feldforschungen begegnen können. Was seine Stärke angeht: Als Raid-Angreifer wird es voraussichtlich von den anderen Top-Angreifern in Pokémon GO überholt. Aber im PvP könnte es eine gute Option für die Superliga und Hyperliga werden.

Hisui-Silvarro

Hisui-Silvarro in Aktion

Wann erscheint Hisui-Silvarro? Das Pokémon gibt sein Debüt am 11. Februar 2024 bei seinem eigenen Raid-Tag. Ihr könnt es dann in Stufe-3-Raids antreffen.

Hisui-Silvarro bringt auch seine Shiny-Form direkt mit, die ihr mit Glück antreffen könnt. Das Pokémon wird seine Stärke voraussichtlich vor allem in der Kampfliga, weniger in den Raids haben.

Hier lohnt sich der Fang vor allem für den Pokédex-Eintrag und die Chance, ein Shiny für die eigene Sammlung zu bekommen.

Cupidos

Das Cupidos-Debüt wurde über den offiziellen Kanal von Pokémon GO Deutschland geteilt (via X.com). Dort könnt ihr auch ein Bild von ihm sehen:

Wann erscheint Cupidos? Cupidos wird am 14. Februar in Form von Top-Raids auftauchen. Dafür gibt es vier Zeitfenster:

12:00 bis 13:00 Uhr

13:00 bis 14:00 Uhr

17:00 bis 18:00 Uhr

18:00 bis 19:00 Uhr

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ärgerte einige Trainer, das Pokémon selbst könnte aber spannend werden. Seine Attacken sind zwar noch nicht bekannt, doch die Kombination aus Fee und Flug des legendären Pokémon hat das Potenzial, es in Raids und dem PvP spannend zu machen. Hier bleibt allerdings abzuwarten, welche Moves es letztlich bekommt.

Ur-Dialga

So sieht Ur-Dialga in “Pokémon Legenden: Arceus” aus

Wann erscheint Ur-Dialga? Ihr könnt es in Raids bekommen, wenn die globale Sinnoh-Tour am 24. und 25. Februar läuft. Eine Woche vorher wird es bei der lokalen Sinnoh-Tour in Los Angeles debütieren, doch da müsst ihr ein Ticket haben und vor Ort sein.

Die Ur-Form von Dialga stellt eine mächtigere Variante des legendären Pokémon dar, die ihr Debüt im Spiel „Pokémon Legenden: Arceus“ feierte. Dialga ist in der Pokémon-Historie als Herrscher über die Zeit bekannt und wird die Attacke „Zeitenlärm“ mitbringen.

Ur-Dialga wird dabei nicht nur mit Sicherheit ein mächtiger Angreifer, sondern bringt auch einen Sonder-Effekt mit: Zeitenlärm kann für 5.000 Sternenstaub und 5 Dialga-Bonbons außerhalb von Kämpfen eingesetzt werden, um den Item-Timer einiger Gegenstände für sechs Minuten anzuhalten. Das sind:

Rauch

Täglicher Abenteuerrauch

Glücks-Eier

Sternenstücke

Der Effekt lässt sich auf bis zu 24 Stunden stapeln, kostet dann aber entsprechend viele Ressourcen.

Dennoch: Ein interessantes Feature, das Ur-Dialga einzigartig im Spiel macht.

Ur-Palkia

Ur-Palkia in Legenden: Arceus

Wann erscheint Ur-Palkia? Es erscheint gemeinsam mit Ur-Dialga zur globalen Sinnoh-Tour am 24. und 25. Februar. Auch hier gibt es am 17. und 18. Februar ein vorgezogenes Debüt bei der lokalen Sinnoh-Tour in Los Angeles, aber mit denselben Einschränkungen.

Ur-Palkia erschien ebenfalls erstmals in „Pokémon Legenden: Arceus“ als mächtigere, ursprüngliche Form des legendären Pokémon Palkia. Ihr bekommt hier ebenfalls einen mächtigen Angreifer, der eine Spezialattacke dabei hat: den „Raumschlag“.

Außerhalb von Kämpfen könnt ihr „Raumschlag“ nutzen, um für 5.000 Sternenstaub und fünf Palkia-Bonbons euren Begegnungsradius mit Pokémon für zehn Minuten zu vergrößern. Auch hier könnt ihr den Effekt stapeln.

Bonus: Welche Pokémon werden noch spannend?

Abseits der Pokémon-Debüts gibt es weitere Monster im Februar, die für euch interessant sein könnten.

Chaneira etwa hat seinen eigenen Community Day am 04. Februar 2024. Das ist vor allem als Arena-Verteidiger extrem nützlich. Da kann es sich lohnen, zum Community Day ein paar Exemplare zu fangen.

Ein weiterer spannender Termin ist das Event „Der Weg nach Sinnoh“. Da könnt ihr nämlich gleich mehreren legendären Pokémon begegnen, die von Tag zu Tag wechseln:

Darkrai

Cresselia

Vesprit, Tobutz und Selfe (Je nach Region unterschiedlich, in Europa Vesprit)

Heatran

Giratina in der Ur-Form

Die Monster außer Vesprit, Tobutz und Selfe bekommen außerdem eigene Raid-Stunden, bei denen sie ihre Spezialattacken beherrschen. Zudem könnt ihr über Fern-Raids versuchen, an Tobutz und Selfe zu kommen.

Damit ihr die komplette Übersicht über Daten und Timings habt, findet ihr hier die Liste aller Events in Pokémon GO im Februar 2024.