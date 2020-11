Pokémon GO: „Spannung mit Elektek“ für 1 € – Was steckt drin?

Weil der Community Day in anderen Teilen der Welt schon lief, konnten Trainer ganz genau zusammenfassen, welche Quests und Gegenstände sowie Pokémon-Begegnungen in dem Ticket für 1 € stecken. Mit dieser Übersicht kann jeder Trainer noch einfacher entscheiden, ob sich der Kauf für ihn lohnt.

Was ist das für eine Forschung? Passend zum heutigen Community Day mit Elektek am 15. November bietet Niantic die Forschung im Shop an. Für etwa 99 Cent (variiert je nach Store, in dem ihr kauft), könnt ihr das Ticket „Spannung mit Elektek“ kaufen.

In Pokémon GO gibt es gerade für knapp 1 € das Ticket „Spannung mit Elektek“. Das ist eine Forschung für den Community Day mit Elektek. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

