In Pokémon GO startet der Community Day mit Elektek am 15. November 2020. Wir zeigen euch im Guide die wichtigsten Infos wie Startzeit, Angriffe und Shiny Elektek.

Was ist das für ein Event? In der Regel findet einmal pro Monat ein Community Day in Pokémon GO statt. Der November 2020 ist aber etwas Besonderes, denn er gehört zu den wenigen Monaten im Jahr, die von den Entwicklern zwei Community Days spendiert bekommen.

Während des ersten Community Days steht Elektek im Fokus und bringt ein paar spannende Boni mit. Damit ihr das Event bestens ausnutzen könnt, zeigen wir euch hier die Übersicht mit den wichtigsten Infos.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Community-Days kann man mit dem Einsatz von Rauch auch ganz bequem von Zuhause aus spielen. Dafür müsst ihr euch nicht mit anderen Trainern treffen. Die erhöhte Tausch-Reichweite ist während des Events aktiv und hilft dabei, direkte Begegnungen mit anderen Personen zu vermeiden.

Alle Infos zum 1. Community Day im November 2020 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Elektek

Wann? Am Sonntag, den 15. November 2020, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon des Tages: Elektek erscheint häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Flammenwurf

Bonus: Distanz, um Eier auszubrüten, auf ein Viertel reduziert

Bonus: Dreistündige Dauer von Rauch

Bonus: Ihr könnt Elektek bis zu 2 Stunden nach dem Event entwickeln, damit Elevoltek die Attacke Flammenwurf erlernt

Bonus: Elekid schlüpfen aus 2-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet

Seit der Corona-Pandemie halten die Community Days in Pokémon GO satte 6 Stunden an. Ihr müsst also nicht gleich zu einer Stoßzeit alle gemeinsam zu euren Stops gehen, sondern könnt das gut aufteilen oder direkt von Zuhause spielen.

Was gibt es zu kaufen? Im Shop steht euch eine besondere Community-Day-Box zur Verfügung. Außerdem gibt es wieder das 1-€-Ticket.

In der Community-Day-Box für Elektek findet ihr eine Top-Sofort-TM, 3 Super-Brutmaschinen, 3 mal Rauch und 30 Hyperbälle. Sie kostet 1280 PokéMünzen.

Für knapp 1 € gibt es wieder ein Ticket für eine Spezialforschung. Sie nennt sich Spannung für Elektek. Basierend auf unseren Erfahrungen der letzten 1-€-Tickets sollt ihr dabei Event-Pokémon fangen, entwickeln und verschicken. Ihr erhaltet dafür vermutlich wieder EP, Beeren, Bonbons und mehr. Am Sonntag werden wir euch hier auf MeinMMO einen Artikel bereitstellen, der alle Aufgaben und Forschungen von „Spannung von Elektek“ zeigt.



So nutzt ihr das Event gut aus

Bereitet euch richtig vor: Es empfiehlt sich, schon vor dem Event einige Bälle zu sammeln. Da kann man schon ab Freitag mit dem Sparen anfangen. Denn während der 6 Stunden werdet ihr einigen Pokémon begegnen – Zuhause und unterwegs. Wir empfehlen, mindestens 300 Pokébälle im Inventar zu haben. Am besten aber noch mehr. Es kommt ganz darauf an, wie viele Stunden ihr vom Event mitnehmen wollt.

Mit dem Fang-Trick fangt ihr Monster in Pokémon GO schneller.

Verbessert eure Fänge durch Items: Die verkürzte Distanz zum Ausbrüten von Eiern ist eine gute Gelegenheit, in der eigenen Wohnung oder im Haus Sport zu machen. Denn Eier könnt ihr auch Zuhause ausbrüten.

Nutzt dazu für das Fangen Sternenstücke, um die Sternenstaub-Ausbeute zu erhöhen.

Wer beim Event noch ein paar Erfahrungspunkte verdienen möchte, kann sich mit einem Glücks-Ei helfen. In Kombination mit Level-Ups bei Freunden winken dort richtig viel EP.

Denkte dran, dass ihr Verbrauchsgegenstände wie Rauch und Sternenstücke nun stapeln könnt. Wer will, schmeißt also gleich zum Beginn des Events 2x Rauch an und so viele Sternenstücke, wie er möchte. Dann müsst ihr während des Events nicht immer wieder auf den Countdown schauen.

Shiny Elektek und Elevoltek

So sehen die Shinys aus: Niantic hat bereits bestätigt, dass ihr Shiny Elektek auch während diesem Community Day begegnen könnt. Wir zeigen euch in der Übersicht die komplette Familie in der normalen und in der schillernden Version.

Wie ist die Shiny Chance? Wir gehen davon aus, dass die Shiny-Rate auch bei Elektek bei 1 zu 25 liegt. Das ist in der Regel immer so bei Community Days.

Geht ihr als Shiny-Jäger in diesen Community Day oder interessiert euch am Sonntag etwas anderes? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Oder findet ihr diesen Community Day weniger gut und konzentriert euch dafür lieber auf das nächste Event dieser Art im November, wo sich dann alles um Magmar dreht?