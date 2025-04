Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2025 und ihre Boni

Der Mai startet und bringt erneut einige Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO mit. Wir zeigen euch, wann sie stattfinden und welche Inhalte sie haben.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein 60-minütiges Event, welches jede Woche dienstags stattfindet. Dort erwartet euch mindestens ein Pokémon, das im Vordergrund steht und innerhalb des Events sehr oft erscheint. In jeder Rampenlicht-Stunde gibt es außerdem einen Bonus, der in der Zeit des Events aktiv ist.

Wir zeigen euch, welche Rampenlicht-Stunden im Mai 2025 stattfinden sowie welche Inhalte sie mitbringen.

Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2025

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Jede Rampenlicht-Stunde startet jeweils um 18:00 Uhr. Sie läuft genau 60 Minuten und endet um 19:00 Uhr wieder. In der folgenden Tabelle seht ihr, an welchen Terminen die Rampenlicht-Stunden stattfinden und was euch dort erwartet.

Termin Pokémon & Bonus 6. Mai Coiffwaff und Fang-Bonbons 13. Mai Sankabuh und Verschick-Bonbons 20. Mai Fiffyen und Entwicklungs-EP 27. Mai Golbit und Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 6. Mai 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der ersten Rampenlicht-Stunde im Mai 2025 wartet Coiffwaff auf euch. Das Pokémon stammt aus der 6. Generation und ist vom Typ Normal. Es besitzt zwar keine Entwicklungen, jedoch verschiedene Formen.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon fangt, dann erhaltet ihr dafür die doppelte Menge an Bonbons. Der Bonus ist nicht nur auf Coiffwaff beschränkt, sondern gilt für alle Monster, die ihr fangt.

Habt ihr also noch Pokémon-Belohnungen, beispielsweise aus Feldforschungen, aufgespart, dann könnt ihr diese Monster mit zusätzlichen Bonbons fangen. Nutzt ihr Sananabeeren, dann könnt ihr den Effekt noch zusätzlich steigern.

Lohnt sich das Event? Wollt ihr Coiffwaff als Angreifer einsetzen, dann werdet ihr ziemlich enttäuscht werden. Das Pokémon ist weder in Raids, noch für den Einsatz in Kampfligen zu gebrauchen.

Als Sammler könnte sich das Event für euch lohnen um Bonbons zu sammeln, wenn ihr plant, alle Formen von Coiffwaff zu erhalten.

Kann man Shiny-Coiffwaff fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Coiffwaff stoßen.

Rampenlicht-Stunde am 13. Mai 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 13. Mai 2025 erwartet euch Sankabuh in der Rampenlicht-Stunde. Das Boden-Geist-Pokémon existiert seit der 7. Generation und kann sich zu Colossand entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Monster an den Professor versendet. Das kann sich lohnen, wenn sich eure Pokémon-Box gefüllt hat und ihr mal wieder Platz schaffen müsst.

Habt ihr die entsprechenden Monster vorab mit einem Tag markiert, geht das Versenden in der Rampenlicht-Stunde sogar ziemlich flott und kostet euch wenig Zeit.

Lohnt sich das Event? Sankabuh und Colossand eignen sich leider nicht für Raids oder die Kampfligen. Hier solltet ihr auf die Monster lieber verzichten. Der Bonus der Rampenlicht-Stunde ist jedoch interessant und kann euch einige zusätzliche Bonbons bescheren.

Kann man Shiny-Sankabuh fangen? Ja. Auch Sankabuh könnt ihr, wenn ihr Glück habt, als Shiny finden.

Rampenlicht-Stunde am 20. Mai 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Fiffyen ist das Monster, das euch in dieser Rampenlicht-Stunde erwartet. Es ist vom Typ Unlicht, stammt aus der 3. Generation und kann sich zu Magnayen entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr innerhalb dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Fiffyen und Magnayen solltet ihr lieber in ihren Pokébällen lassen, anstatt sie in der Kampfliga oder in Raids einzusetzen. Hierfür sind beide Monster einfach zu schwach.

Den Erfahrungspunkte-Bonus könnt ihr nutzen, wenn ihr sowieso vorhabt, einige Pokémon zu entwickeln. So könnt ihr einige zusätzliche Erfahrung abstauben, die ihr mit Glücks-Eiern sogar noch zusätzlich steigern könnt.

Kann man Shiny-Fiffyen fangen? Ja. Habt ihr Glück, dann könnt ihr auch auf die schillernde Form von Fiffyen treffen.

Rampenlicht-Stunde am 27. Mai 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Golbit ist der Star der letzten Rampenlicht-Stunde im Mai 2025. Es stammt aus der 5. Generation und besitzt die Typen Boden und Geist. Mit Golgantes besitzt es außerdem eine Entwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Für jedes Monster, welches ihr in dieser Rampenlicht-Stunde fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub. Habt ihr noch Pokémon-Belohnungen aus Feldforschungen, die regulär mehr Sternenstaub bringen, dann solltet ihr sie in dem Event fangen.

Nutzt ihr Sternenstücke, dann könnt ihr den Bonus zusätzlich erhöhen und somit sogar die 3-fache Menge an Sternenstaub erhalten.

Lohnt sich das Event? Golgantes kann eine nützliche Verstärkung für euer Team sein, wenn ihr nicht bereits stärkere Monster besitzt. Für Raids lässt es sich noch gerade so in unserer Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Boden finden.

Auch in den Kampfligen kann es eingesetzt werden, auch wenn es hier ebenfalls stärkere Monster gibt. Sowohl in der Super-, als auch in der Hyperliga kann es sich im mittleren Bereich platzieren.

Kann man Shiny-Golbit fangen? Ja, ihr könnt auch auf ein Shiny-Golbit stoßen.

Im Monat Mai warten natürlich nicht nur die Rampenlicht-Stunden auf euch. Der Monat bringt viele Events mit, die euch mit den unterschiedlichsten Inhalten versorgen. Welche genau das sind und wann sie stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.