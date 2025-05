Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute mit Sankabuh?

Am 13. Mai startet die Rampenlichtstunde in Pokémon GO. Sie bringt Sankabuh und einen Bonus mit. Wir fassen das Wichtigste zusammen.

Was ist die Rampenlichtstunde? Diese Stunde läuft immer am Dienstag. Sie bringt euch für 60 Minuten ein bestimmtes Pokémon in Massen, das dann überall in der Wildnis auftaucht. Obendrauf gibt es noch einen Bonus.

Wann startet die Rampenlichtstunde? Die zweite Rampenlichtstunde im Mai startet am 13. Mai um 18:00 Uhr. Schluss ist somit um 19:00 Uhr.

Was ist das Pokémon am 13. Mai? Dieses Mal erscheint Sankabuh in der Rampenlichtstunde. Die lebende Sandburg erschien erstmals in den Spielen „Sonne & Mond“, seine Weiterentwicklung heißt Colossand. Beide Pokémon gehören der Typenkombination Geist und Boden an.

Was ist der Bonus? Als Bonus erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon verschickt.

So nutzt ihr die Rampenlichtstunde mit Sankabuh

Ist Sankabuh stark? Leider nein, und leider gilt das auch für Colossand. Die beiden Sandburgen gehören in keiner Form zu den besten Angreifern in Pokémon GO – nicht in Raids, und auch nicht in der PvP-Kampfliga.

Gibt es Shiny Sankbuh? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch auf die schillernde Version von Sankabuh treffen. Allerdings ist die Shiny-Rate wie in jeder Rampenlichtstunde nicht erhöht. Ihr braucht also wirklich viel Glück. Aber da so viele Sankabuh auf einmal spawnen, kann man es durchaus versuchen.

Lohnt sich der Bonus? Der Verschick-Bonus ist immer eine gute Gelegenheit, um an mehr Bonbons zu kommen. Die Rampenlichtstunde heute ist die ideale Gelegenheit, euch von all den Pokémon in eurer Sammlung zu trennen, die ihr nicht mehr braucht. Wichtig: Der Bonus gilt natürlich nicht nur für Sankabuh, sondern alle Pokémon, die ihr in diesem Zeitraum verschickt.

Nutzt am besten die Tag-Funktion, um vorher einmal eure Pokémon zu sortieren und zu markieren, welche ihr verschicken wollt. Dann könnt ihr das ganze schnell erledigen und euch über neue Bonbons freuen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Insgesamt ist die Rampenlichtstunde eher etwas schwächer, da Sankabuh wirklich kein nützliches Pokémon ist. Für Sammler ist es aber eine gute Gelegenheit, die nötigen Bonbons zusammenzubekommen, um es zu entwickeln, wenn euch Colossand noch fehlen sollte.

Da gibt es im Mai ein paar Termine, die etwas spannender sind. Allen voran die Rocket-Übernahme, die als Nächstes in Pokémon GO ansteht. Doch auch der Community Day Classic mit Machollo und das Debüt von Gigadynamax-Machomei sind spannend. Ihr wollt eine Übersicht? Dann schaut hier in unserer Liste aller Events im Mai 2025 von Pokémon GO vorbei.