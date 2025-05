Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen? Inhalte und Boni

In Pokémon GO startet am 6. Mai 2025 die nächste Rampenlichtstunde. Wir zeigen euch alle Inhalte zum Event mit Coiffwaff.

Was ist die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde läuft immer am Dienstagabend. Auch in der Liste der Events im Mai fehlt sie natürlich nicht. Wie gewohnt startet sie um 18:00 Uhr.

Ab Event-Start könnt ihr die Stunde nutzen, um das in den Fokus gestellte Pokémon in rauen Mengen anzutreffen. Oben drauf gibt es dann noch einen Bonus.

Was ist das Pokémon am 6. Mai? Das Pokémon des Tages ist Coiffwaff. Es wird in der Rampenlichtstunde am 6. Mai für 60 Minuten so ziemlich überall auftauchen.

Welchen Bonus gibt es? Als Bonus gibt es bei dieser Rampenlichtstunde die doppelte Anzahl an Bonbons für jeden Fang, den ihr während des Events landet. Das gilt für Coiffwaff, aber auch alle anderen Monster, die ihr fangt.

Wie nützlich ist Coiffwaff in Pokémon GO?

Das ist das Besondere an Coiffwaff: Die schlechten Nachrichten zuerst: Coiffwaff ist weder in der PvP-Kampfliga, noch in Raids ein brauchbarer Angreifer. Ihr könnt es also getrost ignorieren, wenn ihr nur auf der Suche nach einem starken Angreifer seid.

Aber: Coiffwaff ist ein Pokémon für alle, die gerne sammeln. Denn den Hund gibt es in verschiedensten Formen. Um die freizuschalten, müsst ihr die Form von Coiffwaff mehrere Male wechseln. Allerdings gibt es auch nicht alle Formen von Coiffwaff überall und auch nicht zu jeder Zeit. Alles zu den Coiffwaff-Formen lest ihr hier.

Coiffwaff steht im Rampenlicht

Für den Formwechsel braucht ihr immer 25 Bonbons, außerdem 10.000 Sternenstaub. Es lohnt sich also, möglichst viele Bonbons schonmal auf Vorrat zu sammeln. Und dafür eignet sich die Rampenlichtstunde absolut.

Gibt es Shiny Coiffwaff? Ja, die schillernde Variante des Pokémon ist auch im Spiel. Ihr könnt sie in der Rampenlichtstunde theoretisch fangen, die Chance darauf ist aber nicht erhöht.

Wie kann ich die Stunde noch nutzen? Abgesehen von Coiffwaff könnt ihr den Bonbon-Bonus auch bei jedem anderen Pokémon anwenden, dass ihr in dieser Stunde fangt. Ihr könnt also beispielsweise ein Raid-Pokémon oder ein Dynamax-Pokémon fangen und erhaltet auch dafür die doppelten Bonbons. Nutzt ihr eine Sananabeere, wird die Anzahl nochmal verdoppelt. Das kann sich auch lohnen.

Wie geht es weiter? In Pokémon GO hat der Mai begonnen. Der bringt nicht nur neue Rampenlichtstunden, sondern auch andere Events und Inhalte. Ein solcher Inhalt ist auch der neue Bonus-Pass, den ihr im Laufe des Mais abarbeiten könnt. Dort könnt ihr über Aufgaben in der Stufe aufsteigen, um dann weitere Belohnungen einzusammeln. Alles zum Belohnungspass in Pokémon GO lest ihr hier.