Pokémon GO: Der April-Pass läuft in wenigen Stunden ab – Wie geht es dann weiter?

In Pokémon GO können einige Trainer den „GO Pass“ nutzen. Dessen Belohnungen laufen in Kürze ab. Und dann?

Was ist das für ein Pass? Der GO Pass wurde im April in einigen Regionen getestet, unter andrem auch in Deutschland. Er funktioniert wie ein klassischer Battle Pass: Ihr sammelt Punkte für Aufgaben, um in den Belohnungsstufen aufzusteigen. Je weiter ihr kommt, desto mehr Belohnungen gibt es.

Im April gab es zwei Varianten des Passes – eine kostenlose und eine bezahlte. Was da drin steckte, könnt ihr hier genauer nachlesen. Grundsätzlich boten aber beide spannende Belohungen. Kostenlos gab es beispielsweise die Verlängerung des Abenteuerrauchs, zusätzliche EP und Sternenstaub und am Ende eine Begegnung mit Xerneas. Im bezahlten Pass war vor allem das Glücks-Klimbim eine spannende Belohnung, das es auch zur GO Tour schon einmal zu holen gab.

Wichtig: Es ist zwar schon Mai, aber noch läuft der GO Pass: April. Allerdings nicht mehr lange: Morgen, am 6. Mai um 10:00 Uhr, ist Schluss. Bis dahin könnt ihr also noch Belohnungen verdienen. Solltet ihr kurz vor einem der interessanteren Durchbrüche im Pass stehen, solltet ihr die Gelegenheit vielleicht nochmal mitnehmen.

Und wie geht es weiter? Nun, auch für den Mai wurde ein neuer Pass angekündigt.

Was steckt im neuen GO Pass im Mai?

Erneut wurde der Pass für „bestimmte Teile der Welt“ angekündigt, insofern handelt es sich weiterhin um eine Testvariante. Aber erneut sollen Trainer ihn automatisch am Dienstag, den 6. Mai, ab 10:00 Uhr abrufen können. Es geht also nahtlos mit einem neuen Pass weiter.

Ebenso wird es wieder zwei Varianten geben – die bezahlte und die kostenlose Variante. Nach aktuellem Stand sehen die Highlights im Mai folgerndermaßen aus.

Kostenloser GO Pass:

Es gibt wieder ein legendäres Pokémon, diesmal ist es Yveltal

Man kann wieder die Dauer des Abenteuerrauchs verdoppeln, beim ersten Meilenstein

Es gibt zusätzliche EP und Sternenstaub für Forschungsdurchbrüche beim zweiten Meilenstein

Der dritte Meilenstein bringt mehr Schlüpfsternenstaub und -EP

Außerdem gibt es im Pass wieder Sternenstaub, EP, Pokébälle und mehr

Kostenpflichtiger GO Pass:

Es gibt wieder Ein Glücks-Klimbim, mit dem ihr einen Glückstausch durchführen könnt

XL-Bonbons sind enthalten

Mehr Pokémon-Begegnungen

Außerdem Items wie Kampfpässe, Rauch, Glücks-Ei, Brutmaschine, Lockmodul und Ähnliches

Es kann aufgrund der Testsituation sein, dass Trainer unterschiedliche Belohnungen auf unterschiedlichen Stufen des Passes finden, im Vergleich mit anderen. Insgesamt klingt das alles sehr nach dem Vorbild aus dem letzten Monat. Es geht im Mai also sehr vergleichbar weiter, was den GO Pass angeht.

Was steht noch im Mai an? Eine ganze Menge, denn der GO Pass ist nur einer der Inhalte, die ihr in diesem Monat mitnehmen könnt. So mancher Termin steht auf der Liste, der sich für euch lohnen könnte. Unter anderem taucht demnächst Dynamax-Suicune auf. Zudem stehen spannende Events wie der Kronen-Clash an. Ihr wollt eine Übersicht? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im Mai 2025 bei Pokémon GO.