Pokémon GO bringt den Battle Pass zurück, lohnt sich sogar, ohne was dafür zu zahlen

In Pokémon GO findet ihr im April wieder den GO Pass. Es gibt eine kostenlose und eine zahlungspflichtige Variante. Was steckt drin?

Was ist der GO Pass? Schon im Rahmen der GO Tour veröffentlichte Pokémon GO eine Art „Battle Pass“, den Tour Pass. Dieser Pass brachte eine kostenlose und eine zahlungspflichtige Variante mit unterschiedlichen Belohnungen.

Das ist nun erneut der Fall: Der GO-Pass wird ab dem 1. April 2025 um 10:00 Uhr in verschiedenen Regionen getestet, auch in Deutschland. Wenn man aktuell ins Spiel schaut, ist der Pass bereits im Menü zu finden. Der aktuelle Pass endet am 6. Mai 2025 um 10:00 Uhr.

Was kostet der Pass? Der Basis-GO-Pass kostet nichts, die Deluxe-Variante kostet 8,99 Euro.

Wie funktioniert der Pass? Ihr sammelt Punkte, indem man Aufgaben löst. Durch dieses Sammeln steigt ihr in den Leveln des Passes auf und verdient euch dort die Belohnungen.

Die rangieren von einfachen Dingen wie Pokébällen, über EP und Sternenstaub bis hin zu Pokémon-Begegnungen und weiteren Boni. Die wichtigsten fassen wir hier für euch zusammen.

Was steckt im Tour Pass von Pokémon GO?

Insgesamt besteht der Pass aus 200 Stufen, die allesamt Belohnungen mitbringen. Wichtig allerdings: Ab Stufe 101 gelten alle Inhalte als „Bonus-Stufen“, die nur noch Sternenstaub als Belohnung bringen. Vorher gibt es aber verschiedenste Dinge.

Besonders auffällig ist, dass auch im Basis-Pass schon sehr gute Belohnungen stecken. Dazu zählt etwa eine Begegnung mit dem legendären Pokémon Xerneas, die ihr am Ende der 100 Stufen bekommt.

Vor allem sind aber die drei großen Meilensteine interessant, die ihr erreichen könnt:

Auf Stufe 25 schaltet ihr die doppelte Dauer für den täglichen Abenteuerrauch frei. Das ist ziemlich stark, denn dann habt ihr eine halbe Stunde täglich Zeit, um nach den legendären Galar-Vögeln zu suchen.

Auf Stufe 50 löst ihr einen Bonus aus, der euch mehr EP und Sternenstaub für Forschungsdurchbrüche bringt.

Und ab Stufe 75 bekommt ihr mehr Sternenstaub und EP für das Schlüpfen von Eiern.

Das sind gute Belohnungen, die man sich vermutlich so schnell wie möglich holen sollte – denn dann profitiert man länger von den Boni. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass die Boni so lange halten, wie der Pass aktiv ist.

Was steckt im bezahlten Deluxe-Pass? Der größte Unterschied ist das Glücks-Klimbim, das ihr wie schon im Tour Pass erhalten könnt. Das ist ein Item, das euch einen garantierten Glückstausch ermöglicht.

Ansonsten erhaltet ihr ein paar bessere Items im Deluxe-Pass, wie Raid-Pässe, Glücks-Ei, Rauch, Brutmaschine und Ähnliches. Außerdem sind einige XL-Bonbons dabei, wobei ihr im normalen Pass nur Standard-Bonbons erhaltet.

Das solltet ihr beachten: Nach aktuellem Stand befindet sich der Pass in einer Testphase. Das kann zu Unterschieden führen, erklärt das Pokémon-GO-Team auf seinem Blog. Dazu gehören etwa voneinander abweichende Belohnungen oder eine andere Verteilung der Belohnungen auf die Stufen. Zudem kann es bei manchen weniger Stufen geben, oder Sticker oder Münzen als Belohnungen auf bestimmten Stufen.

Der April startet: Der neue Monat in Pokémon GO ist da, und der bringt nicht nur den neuen GO Pass mit. Jede Menge Termine und Events stehen auf dem Plan. Heute startet Pokémon GO beispielsweise mit dem typischen Erster-April-Event, das diesmal Pokébälle auf der Map verteilt. Und was sonst ansteht? Das seht ihr in unserer Übersicht aller Events im April 2025 bei Pokémon GO.