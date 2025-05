Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen mit Fiffyen?

Die nächste Rampenlichtstunde in Pokémon GO hat Fiffyen für euch. Und was noch? Das fassen wir hier für euch zusammen.

Was ist die Rampenlichtstunde? Diese Stunde findet immer am Dienstagabend statt. Die zweite Rampenlichtstunde im Mai läuft somit am 13.05.2025.

In dieser Stunde trefft ihr ein bestimmtes Pokémon, das im Fokus steht, überall in der Wildnis an. Obendrauf gibt es immer einen Bonus.

Wann startet die Rampenlichtstunde? Sie startet um 18:00 Uhr, läuft 60 Minuten und um 19:00 Uhr ist schon wieder Schluss. Danach erschienen wieder die ganz normalen Spawns des aktuellen Events, Kronen-Clash.

Was ist das Pokémon am 13. Mai? Es handelt sich dabei um Fiffyen, das aus den Spielen Rubin, Saphir und Smaragd stammt. Es kann sich zu Magnayen weiterentwickeln.

Was ist der Bonus? Der Bonus bringt euch während der Rampenlicht-Stunde doppelte EP beim Entwickeln.

So nutzt ihr die Rampenlichtstunde mit Fiffyen und EP

Ist Fiffyen stark? Nein, ist es nicht. Und auch seine Entwicklung, Magnayen, gehört nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Das gilt sowohl in den Raids, als auch in der Kampfliga. Kurz: Sucht ihr nach einem starken Kämpfer, ist Fiffyen nicht das richtige Monster für euch.

Kann Fiffyen shiny sein? Ja, die schillernde Version könnt ihr fangen. Ihr braucht allerdings Glück, da die Shiny-Rate während der Rampenlichtstunde nicht erhöht ist. Dennoch: Man kann die schiere Anzahl an Fiffyen-Spawns nutzen, um sein Glück zu versuchen.

Fiffyen und Magnayen sowie ihre Shiny-Formen

Eine Stunde zum EP sammeln: Das Spannendste an der Stunde dürfte der EP-Bonus auf Entwicklungen sein. Nutzt am besten die Filterfunktion eurer Pokémon-Sammlung, dort könnt ihr einstellen, dass nur die Pokémon angezeigt werden, die sich entwickeln können. Ihr könnt auch schon vor der Stunde eine entsprechende Suche durchführen und alle Monster, die ihr entwickeln wollt, mit einem Tag versehen.

Dann habt ihr am Dienstagabend schnell alles zusammen und müsst nur noch die Entwicklungen durchführen. So kriegt ihr eine Menge EP, falls ihr noch auf dem Weg in Richtung Level 50 seid. Nutzt optional ein Glücks-Ei, um die EP-Ausbeute weiter zu erhöhen.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? Mit vielen weiteren Terminen, denn der Mai hat so einiges zu bieten. Aktuell läuft noch der Kronen-Clash, und die Rocket-Übernahme dieses Events kommt in Kürze dazu. Auch Gigadynamax-Machomei feiert noch sein Debüt im Spiel, bevor der Monat rum ist. Ihr wollt eine Übersicht? Dann schaut hier vorbei: Alle Events im Mai 2025 bei Pokémon GO.