Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2025 und ihre Boni

Der Monat März bringt in Pokémon GO natürlich auch wieder neue Rampenlicht-Stunden mit. Welche das sind und was euch dort erwartet, haben wir für euch zusammengefasst.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes, 60-minütiges Event, bei dem mindestens ein Pokémon im Vordergrund steht und innerhalb des Events in sehr hoher Anzahl erscheint.

Außerdem gibt es in der Rampenlicht-Stunde jeweils auch einen Bonus, der gleichzeitig aktiv ist und euch teilweise starke Vorteile bringt.

Alle Rampenlicht-Stunden im März 2025

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Der Start der Rampenlicht-Stunde ist jeweils dienstags um 18:00 Uhr. Sie läuft genau 60 Minuten und endet somit wieder um 19:00 Uhr. In der nachfolgenden Tabelle seht ihr, an welchen Terminen ihr welche Monster und Boni findet.

Termin Pokémon & Bonus 4. März Makuhita und Verschick-Bonbons 11. März Roselia und Entwicklungs-EP 18. März Muschas und Fang-Sternenstaub 25. März Wommel und Fang-EP

Rampenlicht-Stunde am 4. März 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 4. März wartet Makuhita in der Rampenlicht-Stunde auf euch. Das Monster stammt aus der 3. Generation, ist vom Typ Kampf und besitzt mit Hariyama eine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon an den Professor versendet, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Während Hariyama selbst nicht mehr zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört, ist seine Crypto-Variante immer noch ein starker Kampf-Angreifer. Benötigt ihr hierfür noch Bonbons, dann könnte sich das Event für euch lohnen.

Haben sich in eurer Pokémon-Box viele Exemplare, die ihr nicht benötigt, angesammelt, dann könnt ihr das Event dafür perfekt nutzen. Durch den Bonus lohnt es sich hier, Monster zu versenden. Ihr könnt die entsprechenden Pokémon bereits vorab mit einem Tag markieren und so im Event schneller verschicken.

Kann man Shiny-Makuhita fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr in der Rampenlicht-Stunde auch die Shiny-Variante von Makuhita erhalten.

Rampenlicht-Stunde am 11. März 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der Rampenlicht-Stunde vom 11. März 2025 könnt ihr Roselia treffen. Das Pokémon stammt aus der 3. Generation und besitzt die Typen Pflanze und Gift. Es entwickelt sich aus Knospi und kann sich zu Roserade weiterentwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Entwickelt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Roserade lässt sich in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO sowohl als Pflanze-, als auch als Gift-Angreifer wiederfinden. Für die Kampfliga solltet ihr hingegen auf andere Monster setzen.

Habt ihr noch viele Pokémon in eurer Sammlung, die ihr entwickeln wollt und seid sowieso gerade auf der Jagd nach Erfahrungspunkten, dann könnte sich der Bonus des Events ebenfalls für euch lohnen.

Kann man Shiny-Roselia fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Roselia treffen.

Rampenlicht-Stunde am 18. März 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Am 18. März wartet Muschas auf euch in der Rampenlicht-Stunde. Das Wasser-Pokémon aus der 1. Generation kann sich zu Austos entwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon fangt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub. Dabei ist es egal, welches Monster ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Ihr solltet das Event nutzen, wenn ihr euren Sternenstaub-Vorrat auffüllen wollt. Muschas ist auf der Liste der Pokémon, die euch beim Fang mehr Sternenstaub bringen. Satte 1.000 Sternenstaub erhaltet ihr für den Fang eines Exemplars.

In Kombination mit dem Bonus des Events erhaltet ihr sogar 2.000 Sternenstaub pro Muschas. Setzt ihr hierzu noch Sternenstücke ein, gibt es sogar 3.000 Sternenstaub pro Fang.

Als Angreifer hingegen eignen sich weder Muschas noch Austos besonders.

Kann man Shiny-Muschas fangen? Ja, auch Muschas kann mit etwas Glück als Shiny erscheinen.

Rampenlicht-Stunde am 25. März 2025

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der letzten Rampenlicht-Stunde im März 2025 wartet Wommel auf euch. Das Monster besitzt die Typen Käfer sowie Fee und stammt aus der 7. Generation. Es besitzt mit Bandelby eine Weiterentwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? Für jedes Monster, welches ihr in dieser Rampenlicht-Stunde fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Wommel und seine Entwicklung Bandelby eignen sich weder für Raids, noch für die Kampfliga. Setzt hierfür besser auf andere Pokémon.

Wenn ihr etwas zusätzliche Erfahrungspunkte sammeln wollt, dann könnt ihr das Event hierfür nutzen. Setzt ihr Glücks-Eier ein, dann könnt ihr die Menge an Erfahrungspunkten pro Fang zusätzlich steigern.

Kann man Shiny-Wommel fangen? Ja. Die Shiny-Form von Wommel ist bereits in Pokémon GO aktiv.

Neben den Rampenlicht-Stunden bringt der neue Monat natürlich auch noch weitere Events für euch mit. Wenn ihr wissen wollt, welche Events es im März gibt und welche Inhalte sie mitbringen, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.