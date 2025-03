Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Makuhita und einen Verschick-Bonus

Die erste Rampenlicht-Stunde im März 2025 steht in Pokémon GO an. Hier erwartet euch ein Kampf-Pokémon sowie ein starker Bonus.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein kurzes Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO stattfindet. Dabei steht mindestens ein Monster im Mittelpunkt und erscheint im Event in sehr hoher Anzahl. Einen Bonus gibt es außerdem noch dazu.

In der ersten Rampenlicht-Stunde im März erwartet euch Makuhita. Das Kampf-Pokémon aus der 3. Generation kann sich zu Hariyama weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 4. März – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie ihr es gewohnt seid, startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Innerhalb des Events erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon an den Professor verschickt. Dabei ist es egal, welches Monster ihr versendet: Der Bonus gilt für jedes Pokémon.

Kann man Shiny-Makuhita fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr im Event auch ein Shiny-Exemplar von Makuhita ergattern.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Hariyama, die Entwicklung von Makuhita, ist ein akzeptabler Angreifer, der sich heutzutage jedoch nicht mehr in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO finden lässt. Die Crypto-Variante des Monsters ist jedoch nach wie vor einer der stärksten Kampf-Angreifer im Spiel.

Benötigt ihr hierfür noch Bonbons, dann könnt ihr das Event nutzen, um euren Vorrat etwas aufzufüllen.

Wenn ihr während des Events Pokémon an den Professor verschickt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons. Das kann sich besonders lohnen, wenn ihr für einige Pokémon noch Bonbons benötigt, von denen ihr noch Exemplare in der Pokémon-Box besitzt.

Markiert ihr die entsprechenden Pokémon vorab mit einem Tag, dann könnt ihr sie im Event sehr schnell an den Professor senden.

Der neue Monat hat begonnen und bringt erneut einige Events mit zu Pokémon GO, in denen euch die unterschiedlichsten Inhalte erwarten. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr an welchen Events teilnehmen könnt, dann schaut euch unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO an.