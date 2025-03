Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Roselia und einen EP-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO bevor. Wie gewohnt erwarten euch hier ein Pokémon und ein Bonus.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein kleines und wiederkehrendes Event. Es findet jeden Dienstag statt und läuft genau 60 Minuten. Hierbei steht mindestens ein Pokémon im Fokus und erscheint innerhalb des Events in sehr hoher Anzahl im Spiel.

Zusätzlich gibt es einen Bonus, der innerhalb der 60 Minuten ebenfalls aktiv ist.

Am 11. März 2025 wartet Roselia auf euch. Das Pflanzen-Gift-Pokémon stammt aus der 3. Generation. Es hat mit Knospi eine Vorentwicklung und kann sich außerdem zu Roserade entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 11. März – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet, wie ihr es gewohnt seid, um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr endet sie dann wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Innerhalb des Events gibt es einen Bonus auf das Entwicklen von Pokémon. Für jedes entwickelte Monster erhaltet ihr hierbei die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Der Bonus gilt für sämtliche Entwicklungen, die ihr durchführt.

Kann man Shiny-Roselia fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch auf die Shiny-Variante von Roselia treffen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Roserade, die Entwicklung von Roselia, kann als Pflanzen- und als Gift-Angreifer gespielt werden. In beiden Varianten findet ihr das Monster in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO.

In der Kampfliga solltet ihr hingegen nicht auf Roserade setzen. Hier ist es leider kein ernst zu nehmendes Pokémon.

Wenn ihr aktuell noch einige Pokémon habt, die ihr entwickeln wollt, dann könnt ihr das Event nutzen, um einige zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten. Setzt ihr hierbei Glücks-Eier ein, dann erhaltet ihr insgesamt die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten.

Wie gewohnt, warten im März nicht nur die Rampenlicht-Stunden im Spiel auf euch. Es gibt noch viele weitere Events und Inhalte, die euch in den nächsten Wochen erwarten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.