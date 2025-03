Pokémon GO: Nutzt unbedingt die nächste Rampenlicht-Stunde, um haufenweise Sternenstaub zu ergattern

Natürlich gibt es nicht nur Rampenlicht-Stunden, die im aktuellen Monat im Spiel auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Events in der kommenden Zeit anstehen, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im März 2025 in Pokémon GO .

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub, wenn ihr Pokémon fangt.

Die nächste Rampenlicht-Stunde wartet in Pokémon GO auf euch. Und die kann sich für euch richtig lohnen.

