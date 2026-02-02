Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2026 und ihre Boni

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2026 und ihre Boni

Im Februar 2026 erwarten euch wieder einige Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, welche es sind und ob sie sich lohnen.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein wiederkehrendes Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO stattfindet. Es läuft 60 Minuten und bringt euch mindestens ein Monster mit, welches in der Zeit in hoher Anzahl im Spiel erscheint. Begleitet wird das Monster von einem Bonus.

Welche Rampenlicht-Stunden im Februar 2026 im Spiel auf euch warten und welche Inhalte ihr dort findet, haben wir uns für euch angeguckt und zusammengefasst.

Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2026

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Eine Rampenlicht-Stunde startet jeden Dienstag um 18:00 Uhr. Genau eine Stunde später, um 19:00 Uhr, endet das Event dann wieder. Welche Monster und Boni euch hierbei im Februar erwarten, erfahrt ihr in der folgenden Tabelle. Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

TerminPokémon & Bonus
3. FebruarFlurmel* und doppelte Fang-Bonbons
10. FebruarSomniam* und doppelte Fang-EP
17. FebruarSeeper* und doppelte Verschick-Bonbons
24. FebruarKarnimani* und doppelter Fang-Sternenstaub

Rampenlicht-Stunde am 3. Februar 2026

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Das Normal-Pokémon Flurmel wartet in der ersten Rampenlicht-Stunde im Februar auf euch. Das Monster aus der 3. Generation kann sich zu Krakeelo und anschließend zu Krawumms entwickeln.

Pokemon GO Rampenlicht-Stunden Februar 2026 Flurmel

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Monster, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Flurmel und seine Entwicklungen sind allesamt keine starken Monster. Sie lohnen sich sowohl für eure Raid-Teams als auch in der Kampfliga nicht besonders.

Habt ihr noch Pokémon-Belohnungen, die ihr beispielsweise aus Forschungen einsammeln könnt, dann könnt ihr diese in der Rampenlicht-Stunde einsammeln, um die doppelte Menge an Bonbons zu erhalten.

Kann man Shiny-Flurmel fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Flurmel treffen.

Rampenlicht-Stunde am 10. Februar 2026

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Somniam steht in dieser Rampenlicht-Stunde im Mittelpunkt. Das Psycho-Monster stammt aus der 5. Generation und kann sich zu Somnivora entwickeln.

Pokemon GO Rampenlicht-Stunden Februar 2026 Somniam

Welcher Bonus ist aktiv? Für jedes Monster, das ihr in dieser Rampenlicht-Stunde fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Seid ihr auf der Suche nach neuen, starken Angreifern, dann ist diese Rampenlicht-Stunde leider nichts für euch. Somniam und Somnivora eignen sich weder für Raids, noch für die Kampfliga.

Wenn ihr aktuell am Sammeln von Erfahrungspunkten seid, dann könnt ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen, um einige zusätzliche Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon zu ergattern. Setzt ihr ein Glücks-Ei ein, dann erhaltet ihr sogar die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten.

Kann man Shiny-Somniam fangen? Ja, auch die Shiny-Variante von Somniam ist im Spiel und kann von euch, wenn ihr Glück habt, gefunden werden.

Rampenlicht-Stunde am 17. Februar 2026

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Das kleine Wasser-Monster Seeper aus der 1. Generation wartet am 17. Februar 2026 in der Rampenlicht-Stunde auf euch. Es kann sich zu Seemon und anschließend zu Seedraking entwickeln.

Pokemon GO Rampenlicht-Stunden Februar 2026 Seeper

Welcher Bonus ist aktiv? Verschickt ihr innerhalb dieses Events Monster an den Professor, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Seedraking eignet sich zwar nicht in Raids, kann aber durchaus in der Kampfliga eingesetzt werden. In der Superliga findet sich das Monster aktuell auf Rang 52 der besten Monster, in der Hyperliga sogar auf Rang 32.

Habt ihr noch Monster, die ihr an den Professor versenden wollt, um eure Pokémon-Box etwas zu entleeren, dann bietet sich das Event optimal dafür an. Dies geht besonders schnell, wenn ihr bereits vorab die entsprechenden Monster mit einem Tag markiert.

Kann man Shiny-Seeper fangen? Ja. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr auch die Shiny-Variante von Seeper finden.

Rampenlicht-Stunde am 24. Februar 2026

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In der letzten Rampenlicht-Stunde des Monats wartet Karnimani auf euch. Das Starter-Monster vom Typ Wasser stammt aus der 2. Generation und kann sich zu Tyracroc und anschließend zu Impergator entwickeln.

Pokemon GO Rampenlicht-Stunden Februar 2026 Karnimani

Welcher Bonus ist aktiv? Für jedes Monster, das ihr in diesem Event fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Lohnt sich das Event? Die letzte Rampenlicht-Stunde des Februars 2026 kann sich vom Monster her wirklich sehen lassen. Impergator lässt sich in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO unter den 10 besten Wasser-Angreifern finden.

Zudem gehört das Pokémon zu den besten Monstern, die ihr in der Hyperliga einsetzen könnt. Hier thront es aktuell auf dem 9. Rang.

Kann man Shiny-Karnimani fangen? Ja, auch dieses Monster könnt ihr als Shiny fangen. Da die Chance auch hierfür nicht erhöht ist, braucht ihr hier jedoch etwas Glück.

Wenn ihr euch für die Rampenlicht-Stunden interessiert, dann kann es sehr hilfreich sein, bei euren Touren auch PokéStops mitzunehmen. So erhaltet ihr nicht nur Feldforschungen, sondern auch neue Items. Falls ihr wissen wollt, welche PokéStops auf euren Routen liegen, dann kann euch ein neues Feature helfen: Es gibt endlich eine Map, die euch alle wichtigen Orte in Pokémon GO zeigt.

