Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen?

Am 10. Februar 2026 startet die neue Rampenlichtstunde in Pokémon GO. Was steckt drin? MeinMMO verrät es!

Wann startet die Rampenlichtstunde? Diese Woche startet die Rampenlichtstunde am 10. Februar 2026 um 18:00 Uhr. Für 60 Minuten findet ihr dann überall in der Wildnis ein bestimmtes Pokémon und erhaltet einen Bonus.

Welches Pokémon erscheint? Somniam ist der Star der dieswöchigen Rampenlichtstunde. Es ist ein Psycho-Pokémon, das sich zu Somnivora entwickeln kann.

Welchen Bonus gibt es? Ihr erhaltet für jedes Monster doppelte EP, wenn ihr es während der Rampenlichtstunde fangt. Das gilt nicht nur für Somniam, sondern auch für alle anderen Monster wie beispielsweise Raid-Bosse.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Somniam?

Ist Somniam stark? Nein, und seine Entwicklung Somnivora ist es auch nicht. Solltet ihr also auf der Suche nach neuen Angreifern für Raids oder die Kampfliga sein, solltet ihr lieber nach anderen Pokémon Ausschau halten. Hier findet ihr die besten Angreifer in Pokémon GO.

Kann Somniam Shiny sein? Ja, Shiny-Somniam ist im Spiel. Ihr braucht zwar viel Glück, könnt es aber theoretisch in der Rampenlichtstunde antreffen.

Lohnt sich der Bonus? EP sind immer gut, wenn ihr auf dem Weg in Richtung Level 80 seid. Zündet ihr gleichzeitig noch ein Glücks-Ei, erhaltet ihr sogar die vierfache Menge an EP.

Insgesamt ist die Rampenlichtstunde also ein Event, das in erster Linie was für Sammler ist, oder für solche, die auf der Jagd nach EP sind.

Ihr wollt wissen, was noch in Pokémon GO ansteht? Eine ganze Menge. Zum einen gibt es die Standard-Termine wie die Rampenlichtstunde, zum anderen aber auch einige Themen-Events mit spannenden Inhalten. Und am Ende des Monats wartet die Kalos-Tour. Die Infos: Alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.