Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde morgen?

Die erste Rampenlicht-Stunde des Februars 2026 wartet in Pokémon GO auf euch. MeinMMO zeigt euch, was euch dort erwartet.

Was ist das für ein Event? Bei der Rampenlicht-Stunde handelt es sich um ein kurzes, nur 60 Minuten andauerndes Event. Es findet jede Woche am Dienstag statt. Dabei gibt es mindestens ein Monster, das im Mittelpunkt steht, sowie einen Bonus dazu.

In der kommenden Rampenlicht-Stunde am 3. Februar 2026 wartet das Pokémon Flurmel auf euch. Das Monster stammt aus der 3. Generation und kann sich zuerst zu Krakeelo und anschließend zu Krawumms entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 3. Februar 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet das kurze Event um 18:00 Uhr. Bereits 60 Minuten später, um 19:00 Uhr, endet es wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Jedes Monster, das ihr in der Rampenlicht-Stunde fangt, bringt euch die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man Shiny-Flurmel fangen? Ja. Ihr könnt auch auf die Shiny-Variante des Monsters treffen. Die Chance auf ein schillerndes Exemplar ist jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Flurmel und seine Entwicklungen sind leider keine starken Monster und eignen sich weder in der Kampfliga noch lassen sie sich in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO für Raids wiederfinden.

Habt ihr noch Pokémon-Belohnungen aus Forschungen oder dem Raid-Pass, dann könnt ihr das Event immerhin nutzen, um die Belohnungen abzuholen und hierfür die doppelte Menge an Bonbons kassieren.

Der neue Monat ist gestartet. Und mit dabei sind wieder unzählige Events, Raids und weitere Inhalte, die im Spiel auf euch warten. Neben den Rampenlichtstunden gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Events im Februar. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und was euch dort jeweils genau erwartet, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.