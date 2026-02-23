Pokémon GO: Lohnt sich die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar morgen?

GuideService
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: Lohnt sich die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar morgen?

Die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar 2026 steht in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte euch erwarten.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Dabei handelt es sich um ein kurzes Event, das nur 60 Minuten lang aktiv ist. Es findet jeden Dienstag statt und bringt euch mindestens ein Monster, das in der Zeit im Fokus steht. Begleitet wird das Monster von einem Bonus.

Die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar 2026 findet am 24. Februar 2026 statt. Dabei wartet Karnimani, der Wasser-Starter aus der 2. Generation, auf euch. Das Monster kann sich zu Tyracroc und anschließend zu Impergator entwickeln.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Logitechs Wundermaus in 4 Minuten: Lohnt sich die neue G Pro X2 Superstrike? In der Welt von Warhammer gibt es 3 Arten von Elfen, und die sind viel krasser drauf als in D&D und Co. Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Ein Horror-Spiel auf der PS5 hat mich bekehrt und mir gezeigt, was ich im Gaming vermisst habe Die stärksten Roboter in ARC Raiders sind zu schwach, weil die Entwickler mit einer Eigenschaft der Spieler nicht gerechnet haben Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW, bekommt 28-mal mehr Spieler, weil es auf die Community hört Spieler in ARC Raiders werden kreativ, um ihren Loot nicht zu verlieren Ein Anime aus 2025 rettet mir gerade den Feierabend, bringt spannende Rätsel und Sci-Fi mit Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta WoW hat ein neues Feature, das einen Social-Media-Account von euch sperrt 26 Jahre nach Release schafft es Diablo 2, die Community mit der neuen Klasse zu spalten Sauercrowd rutscht durch den Molten Core, macht am ersten Abend den Raid leer

Rampenlicht-Stunde am 24. Februar 2026 – Start und Boni

Wann läuft das Event? Wie jede Woche Dienstag startet auch die Rampenlicht-Stunde in dieser Woche um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet das kurze Event wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr innerhalb des Events Monster, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub. Karnimani ist jedoch kein Pokémon, bei dem ihr für den Fang grundsätzlich mehr Sternenstaub erhaltet.

Kann man Shiny-Karnimani fangen? Ja, auch die Shiny-Variante von Karnimani könnt ihr im Event fangen. Die Chance darauf ist jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich das Event? Ja. Bringt ihr Karnimani in seine letzte Entwicklungsstufe, Impergator, dann erwartet euch ein ziemlich starkes Monster.

Impergator gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Wasser. Habt ihr hier noch Bedarf an starken Monstern, dann könnt ihr die Rampenlicht-Stunde gut nutzen, um diese Lücke etwas zu füllen. Um Impergator perfekt einsetzen zu können, müsst ihr ihm jedoch die Lade-Attacke Aquahaubitze beibringen.

Da es sich hierbei um eine exklusive Attacke handelt, müsst ihr regulär dafür eine Top-Lade-TM einsetzen.

Außerdem ist Impergator eines der stärksten Monster in der Hyperliga. Die Crypto-Variante ist dabei noch etwas besser als die reguläre Variante. Auch hier solltet ihr überlegen, dem Monster die Lade-Attacke Aquahaubitze beizubringen.

Mehr zum Thema
1
Pokémon GO startet jetzt Weg nach Kalos – Was bringt der Montag an Legendären und Boni?
von Max Handwerk
2
Pokémon GO bringt neue Super-Mega-Raids, ändert die Mega-Entwicklung deutlich
von Max Handwerk
3
Mega-Dragoran tauchte plötzlich in Pokémon GO auf – Wie fängt man es?
von Max Handwerk

Am kommenden Wochenende findet in Pokémon GO das erste große Event des Jahres statt: die globale GO Tour 2026. Am vergangenen Wochenende gab es bereits die lokalen Ausgaben des Events. Mit dabei war eine Erneuerung für Mega-Raids: Pokémon GO bringt neue Super-Mega-Raids, ändert die Mega-Entwicklung deutlich.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Weg nach Kalos Tag 2

Pokémon GO: Der Weg nach Kalos bringt euch an Tag 2 starke legendäre Cryptos

Mega-Dragoran tauchte plötzlich in Pokémon GO auf – Wie fängt man es?

Pokémon-GO-Ursaluna-Frau-Titel

Pokémon GO: Ursaring entwickeln 2026 – Wann ist der nächste Vollmond?

Pokémon-GO-Promo-Codes-Titel

Pokémon GO: Alle Promo Codes im Februar 2026 und ihre Belohnungen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx