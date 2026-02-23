Pokémon GO: Lohnt sich die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar morgen?

Die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar 2026 steht in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte euch erwarten.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Dabei handelt es sich um ein kurzes Event, das nur 60 Minuten lang aktiv ist. Es findet jeden Dienstag statt und bringt euch mindestens ein Monster, das in der Zeit im Fokus steht. Begleitet wird das Monster von einem Bonus.

Die letzte Rampenlicht-Stunde im Februar 2026 findet am 24. Februar 2026 statt. Dabei wartet Karnimani, der Wasser-Starter aus der 2. Generation, auf euch. Das Monster kann sich zu Tyracroc und anschließend zu Impergator entwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 24. Februar 2026 – Start und Boni

Wann läuft das Event? Wie jede Woche Dienstag startet auch die Rampenlicht-Stunde in dieser Woche um 18:00 Uhr. Nach 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet das kurze Event wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr innerhalb des Events Monster, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Sternenstaub. Karnimani ist jedoch kein Pokémon, bei dem ihr für den Fang grundsätzlich mehr Sternenstaub erhaltet.

Kann man Shiny-Karnimani fangen? Ja, auch die Shiny-Variante von Karnimani könnt ihr im Event fangen. Die Chance darauf ist jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich das Event? Ja. Bringt ihr Karnimani in seine letzte Entwicklungsstufe, Impergator, dann erwartet euch ein ziemlich starkes Monster.

Impergator gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Wasser. Habt ihr hier noch Bedarf an starken Monstern, dann könnt ihr die Rampenlicht-Stunde gut nutzen, um diese Lücke etwas zu füllen. Um Impergator perfekt einsetzen zu können, müsst ihr ihm jedoch die Lade-Attacke Aquahaubitze beibringen.

Da es sich hierbei um eine exklusive Attacke handelt, müsst ihr regulär dafür eine Top-Lade-TM einsetzen.

Außerdem ist Impergator eines der stärksten Monster in der Hyperliga. Die Crypto-Variante ist dabei noch etwas besser als die reguläre Variante. Auch hier solltet ihr überlegen, dem Monster die Lade-Attacke Aquahaubitze beizubringen.

Am kommenden Wochenende findet in Pokémon GO das erste große Event des Jahres statt: die globale GO Tour 2026. Am vergangenen Wochenende gab es bereits die lokalen Ausgaben des Events. Mit dabei war eine Erneuerung für Mega-Raids: Pokémon GO bringt neue Super-Mega-Raids, ändert die Mega-Entwicklung deutlich.