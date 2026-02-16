Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen?

GuideService
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen?

In Pokémon GO steht eine neue Rampenlichtstunde im Terminkalender. Was bringt das Event am 17. Februar 2026?

Wann startet die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde am 17. Februar 2026 startet um 18:00 Uhr. Wie immer erscheint dann bis 19:00 Uhr ein bestimmtes Pokémon an allen Ecken und Enden der Wildnis, bevor dann die aktuellen Spawns des Mondneujahr-Events wieder erscheinen.

Welches Pokémon erscheint? Seeper ist das Pokémon der Rampenlichtstunde am 17. Februar. Es stammt aus der ersten Generation und entwickelt sich zu Seemon und Seedraking weiter.

Seeper Rampenlichtstunde Pokémon GO
Seeper und seine Shiny-Familie

Kann Seeper Shiny sein? Ja, die schillernde Version von Seeper ist ebenfalls fangbar. Bedenkt aber, dass die Chance darauf nicht erhöht ist. Ihr braucht also Glück.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon an den Professor verschickt.

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Bekannte Sängerin schwärmt für ein 25 Jahre altes MMORPG, vor allem ein Detail gefällt ihr richtig gut Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5 Ein einziger Satz von Dr. Cox im Trailer zum Scrubs Revival macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Diablo 2: Warlock Build – So schafft ihr es ins Endgame Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher Der Warlock wird die neue Klasse in Diablo 4 – Das wissen wir zu Gameplay, Fähigkeiten und Klassen-Mechanik Helldivers 2 verschenkt neues Cape zum Geburtstag, das ein patriotisches Geheimnis in sich birgt WoW-Spieler wollte unbedingt Tank werden, gibt nach einem Monat auf: „Die Community sorgt für den Tank-Mangel“ Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 10 Verlierer von Sauercrowd – für diese Twitch-Streamer hätte es in WoW Classic Hardcore besser laufen können

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Seeper?

Seeper ist kein wirklich brauchbarer Angreifer, wenn es um Raids geht – und das gilt leider auch für seine Entwicklungen.

Allerdings hat seine letzte Entwicklung, Seedraking, durchaus so seine Einsatzgebiete – nämlich in der Kampfliga. Es ist in der Superliga brauchbar, und in der Hyperliga noch etwas besser aufgehoben.

Der Bonus ermöglicht euch gleichzeitig, euch Bonbons für Pokémon zu sichern, von denen ihr ein paar ungenutzte Exemplare in der Sammlung habt. Sortiert eure Pokémon-Sammlung am besten schon per Tag im Vorfeld des Events und schickt dann alles weg, was ihr nicht mehr braucht.

Zu guter Letzt könnt ihr die Stunde auch nutzen, um die Augen nach goldenen PokéStops offen zu halten. Die sind nämlich aufgrund des Mondneujahr-Events aktiv.

Mehr zum Thema
Mondneujahr in Pokémon GO: 3 Boni, die ihr ab morgen ausnutzen solltet
von Max Handwerk
Pokémon GO: Mauzi als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampf-Tag
von Paul Kutzner
Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Cupidos richtig aus
von Paul Kutzner

Neben den Rampenlichtstunden stehen zahlreiche weitere Termine in Pokémon GO an. Vor allem winkt am Ende des Monats die Kalos-Tour, und auch das vorbereitetende Weg nach Kalos-Event hat einiges zu bieten. Damit ihr die volle Übersicht habt, schaut am besten hier vorbei: Alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Gigadynamax-Mauzi Guide

Pokémon GO: Mauzi als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampf-Tag

Pokemon GO Raid-Tag Cupidos Guide

Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Cupidos richtig aus

Pokémon GO Shiny

Pokémon GO: Ihr habt nur noch 3 Tage für ein ganz besonderes, seltenes Shiny

Pokemon GO Cupidos Tiergeistform Konter

Pokémon GO: Cupidos Tiergeistform Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx