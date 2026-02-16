Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde morgen?

In Pokémon GO steht eine neue Rampenlichtstunde im Terminkalender. Was bringt das Event am 17. Februar 2026?

Wann startet die Rampenlichtstunde? Die Rampenlichtstunde am 17. Februar 2026 startet um 18:00 Uhr. Wie immer erscheint dann bis 19:00 Uhr ein bestimmtes Pokémon an allen Ecken und Enden der Wildnis, bevor dann die aktuellen Spawns des Mondneujahr-Events wieder erscheinen.

Welches Pokémon erscheint? Seeper ist das Pokémon der Rampenlichtstunde am 17. Februar. Es stammt aus der ersten Generation und entwickelt sich zu Seemon und Seedraking weiter.

Seeper und seine Shiny-Familie

Kann Seeper Shiny sein? Ja, die schillernde Version von Seeper ist ebenfalls fangbar. Bedenkt aber, dass die Chance darauf nicht erhöht ist. Ihr braucht also Glück.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet die doppelte Menge an Bonbons, wenn ihr Pokémon an den Professor verschickt.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde mit Seeper?

Seeper ist kein wirklich brauchbarer Angreifer, wenn es um Raids geht – und das gilt leider auch für seine Entwicklungen.

Allerdings hat seine letzte Entwicklung, Seedraking, durchaus so seine Einsatzgebiete – nämlich in der Kampfliga. Es ist in der Superliga brauchbar, und in der Hyperliga noch etwas besser aufgehoben.

Der Bonus ermöglicht euch gleichzeitig, euch Bonbons für Pokémon zu sichern, von denen ihr ein paar ungenutzte Exemplare in der Sammlung habt. Sortiert eure Pokémon-Sammlung am besten schon per Tag im Vorfeld des Events und schickt dann alles weg, was ihr nicht mehr braucht.

Zu guter Letzt könnt ihr die Stunde auch nutzen, um die Augen nach goldenen PokéStops offen zu halten. Die sind nämlich aufgrund des Mondneujahr-Events aktiv.

Neben den Rampenlichtstunden stehen zahlreiche weitere Termine in Pokémon GO an. Vor allem winkt am Ende des Monats die Kalos-Tour, und auch das vorbereitetende Weg nach Kalos-Event hat einiges zu bieten. Damit ihr die volle Übersicht habt, schaut am besten hier vorbei: Alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.