Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2024 und ihre Boni

Auch im Dezember 2024 warten wieder die Rampenlicht-Stunden in Pokémon GO auf euch. Welche Pokémon und Boni hier auf euch warten, haben wir euch zusammengefasst.

Was ist das für ein Event? Rampenlicht-Stunden sind kleine Events, die jede Woche am Dienstag stattfinden. Sie sind eine Stunde aktiv und bringen euch ein oder mehrere Pokémon, die dabei im Fokus stehen und in einer großen Anzahl im Spiel erscheinen.

Neben den Pokémon gibt es auch jeweils einen Bonus, der in dem kurzen Event aktiv ist. Der Bonus kann für Erfahrungspunkte, Sternenstaub oder Bonbons sein.

Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2024

Wann finden die Rampenlicht-Stunden statt? Jeden Dienstag um 18:00 Uhr startet die Rampenlicht-Stunde. Sie läuft für genau 60 Minuten und endet somit um 19:00 Uhr. In der folgenden Tabelle erfahrt ihr, an welchen Tagen im Dezember euch welche Inhalte in der Rampenlicht-Stunde erwarten.

Termin Pokémon & Bonus 3. Dezember Zobiris und Fang-Sternenstaub 10. Dezember Kramurx und Fang-EP 17. Dezember Schneckmag sowie Arktip und Fang-Bonbons 24. Dezember Botogel (Festtagsband) und Verschick-Bonbons 31. Dezember Togetic und Entwicklungs-EP

Rampenlicht-Stunde am 3. Dezember 2024

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Die erste Rampenlicht-Stunde im Dezember bringt euch Zobiris, das Pokémon aus der 3. Generation. Es besitzt die Typen Unlicht und Geist und mit Mega-Zobiris eine Mega-Entwicklung.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon. Dabei ist es egal, welches Monster ihr fangt – der Bonus gilt für jedes Pokémon, das ihr fangt.

Lohnt sich das Event? Zobiris selbst gehört leider nicht gerade zu den stärksten Pokémon, die es gibt. Es eignet sich weder für Raids, noch für den Einsatz in den Kampfligen.

Das Event kann sich jedoch für euch lohnen, wenn ihr euren Vorrat an Sternenstaub etwas aufstocken wollt. Zobiris gehört zu den Pokémon, die beim Fang mehr Sternenstaub bringen.

Für jeden einzelnen Fang erhaltet ihr grundsätzlich bereits 750 Sternenstaub. Im Event ist die Menge verdoppelt, sodass ihr satte 1.500 Sternenstaub pro Fang erhalten könnt. Setzt ihr dazu noch ein Sternenstück ein, könnt ihr sogar 2.250 Staub mit jedem Fang erhalten.

Kann man Shiny-Zobiris fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch die Shiny-Variante von Zobiris erhalten.

Rampenlicht-Stunde am 10. Dezember 2024

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Kramurx wird der Star der Rampenlicht-Stunde am 10. Dezember 2024 sein. Das Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Unlicht und Flug. Es kann sich zu Kramshef weiterentwickeln.

Welcher Bonus ist aktiv? Fangt ihr in dieser Rampenlicht-Stunde Pokémon, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Auch dieser Bonus gilt für jedes Pokémon, das ihr im Event fangt.

Lohnt sich das Event? Wollt ihr Kramshef in der Kampfliga einsetzen, dann werdet ihr mit diesem Pokémon wohl wenig erfolgreich sein. Als Flug-Angreifer könnt ihr Kramshef jedoch einsetzen, da es sich in den Top 10 der stärksten Angreifer vom Typ Flug befindet.

Seid ihr aktuell am Leveln, dann könnte sich das Event außerdem für euch lohnen, um einen kleinen Erfahrungspunkte-Boost zu erhalten.

Kann man Shiny-Kramurx fangen? Ja, ihr könnt auch auf die Shiny-Variante von Kramurx treffen.

Rampenlicht-Stunde am 17. Dezember 2024

Welches Pokémon steht im Vordergrund? In dieser Rampenlicht-Stunde gibt es gleich 2 Pokémon, die euch erwarten. Zum einen gibt es hier Schneckmag, das Feuer-Pokémon aus der 2. Generation und zum anderen Arktip, ein Eis-Pokémon aus der 6. Generation.

Während sich Schneckmag zu Magcargo weiterentwickeln kann, könnt ihr Arktilas erhalten, wenn ihr Arktip weiterentwickelt.

Welcher Bonus ist aktiv? In diesem Event erwartet euch ein Bonus auf die Bonbons, die ihr beim Fangen von Pokémon erhaltet. Dabei erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Den Bonus könnt ihr mit dem Einsatz von Sananabeeren zusätzlich steigern und somit auf die 4-fache Menge an Bonbons kommen, wenn ihr ein Pokémon fangt.

Lohnt sich das Event? Schneckmag und seine Entwicklung machen leider weder in Raids noch in der Kampfliga eine gute Figur. Arktilas kann hingegen als Eis-Angreifer euer Team unterstützen.

Der Bonus auf die Bonbons kann sich für euch lohnen, wenn sie euch für die Pokémon bisher noch fehlen.

Kann man Shiny-Schneckmag und -Arktip fangen? Ja. Auch diese beiden Pokémon sind bereits als Shiny im Spiel verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 24. Dezember 2024

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Passend zu Heiligabend wartet Botogel mit einem Festtagsband in der Rampenlicht-Stunde auf euch. Das Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Eis und Flug.

Welcher Bonus ist aktiv? In dieser Rampenlicht-Stunde ist ein Bonbon-Bonus aktiv. Verschickt ihr in der Stunde Pokémon an den Professor, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das Event? Zum Kämpfen solltet ihr Botogel weder in der Kampfliga noch in Raids einsetzen. Hierfür ist es einfach zu schwach.

Seid ihr jedoch Sammler, dann könnte sich das Event für euch lohnen. Botogel ist eines der selteneren Pokémon in Pokémon GO und in der Regel nur in Events auffindbar. Hier könnt ihr die Chance nutzen, um eventuell sogar ein Shiny-Exemplar zu ergattern.

Botogel bringt euch außerdem ganze 500 Sternenstaub pro Fang. Ihr könnt das Event also auch dazu nutzen, eine kleine Menge an Sternenstaub zu sammeln – besonders, wenn ihr zusätzlich noch Sternenstücke einsetzt.

Habt ihr bereits viele Pokémon gesammelt und wollt eure Pokémon-Box aufräumen, dann ist das Event der ideale Zeitpunkt dafür. Eine zeitsparende Methode dafür ist es, die entsprechenden Pokémon bereits vorab mit einem Tag zu markieren.

Kann man Shiny-Botogel fangen? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch auf die Shiny-Variante von Botogel stoßen.

Rampenlicht-Stunde am 31. Dezember

Welches Pokémon steht im Vordergrund? Kurz vor dem Umschwung in das neue Jahr begrüßt euch Togetic in der Rampenlicht-Stunde. Dabei handelt es sich um die Weiterentwicklung von Togepi und die Vorentwicklung von Togekiss. Togetic stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Fee und Flug.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb der 60 Minuten Pokémon entwickelt, dann erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Lohnt sich das Event? Togetic ist ein Pokémon, welches sich im Mittelfeld der besten Pokémon in der Superliga wiederfinden lässt. Zudem erhaltet ihr mit seiner Entwicklung, Togekiss, eines der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typen Fee.

Sammelt ihr aktiv Erfahrungspunkte und habt noch einige Pokémon in eurem Beutel, die ihr entwickeln wollt, dann könnt ihr das Event hierzu auch nutzen.

Kann man Shiny-Togetic fangen? Ja, auch von Togetic ist die Shiny-Form bereits in Pokémon GO zu finden.

Neben den Rampenlicht-Stunden gibt es im Dezember auch wie gewohnt viele weitere Events und Raids, die auf euch warten. Bei den Raids im Dezember gibt es erneut das eine oder andere starke Pokémon, welches ihr nicht verpassen solltet: Alle Raids im Dezember 2024 in Pokémon GO.