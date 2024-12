Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Dezember 2024

Der Dezember 2024 bringt euch wieder allerhand Raids und Bosse zu Pokémon GO. Welche das sind und wann ihr sie herausfordern könnt, haben wir euch zusammengefasst.

Um welche Raids geht es? Raids sind eine gute Gelegenheit in Pokémon GO, um an neue Monster zu gelangen. Dabei gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen, wobei die 5-Sterne-Raids besonders starke, legendäre Pokémon, mit sich bringen.

Welche 5-Sterne- und Mega-Raids euch im Dezember 2024 im Spiel erwarten und in welchem Zeitraum sie verfügbar sind, haben wir euch in einer Übersicht zusammengefasst.

Raid-Stunden und Bosse im Dezember 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es eine sogenannte Raid-Stunde. Sie findet von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Hierbei habt ihr die Möglichkeit, in einer Vielzahl von Arenen einen Boss zu finden und herauszufordern.

Im Dezember wartet zusätzlich noch der Fusions-Raid-Tag auf euch, bei dem ihr auf Necrozma in seiner Morgenschwingen- und Abendmähne-Form treffen könnt. Dieser findet am Samstag, dem 14. Dezember 2024, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Bei den Raids der Raid-Stunden handelt es sich immer um einen 5-Sterne- oder Mega-Raid. Habt ihr dabei etwas Glück, könnt ihr den Boss auch als Shiny-Pokémon finden (*).

Termin Raid-Boss 4. Dezember 2024 Genesect (Gefriermodul)* 11. Dezember 2024 Genesect (Gefriermodul)* 14. Dezember 2024 Fusions-Raid-Tag mit Necrozma* 18. Dezember 2024 Mega-Latios* 25. Dezember 2024 Mega-Latias*

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im Dezember 2024

Wie gewohnt, wechseln die Raid-Bosse auch im Dezember 2024 in Pokémon GO regelmäßig. Welche Bosse in diesem Monat auf euch warten, erfahrt ihr in nachfolgender Tabelle.

Welche Raids lohnen sich besonders? Auch im Dezember warten einige starke Pokémon in den Raids auf euch, die eure Raid-Teams verstärken können.

Das stärkste Monster dabei dürfte Necrozma sein. An seinem Fusions-Raid-Tag am 14. Dezember könnt ihr Fusions-Energie sammeln, mit der ihr bei Necrozma die beiden Fusion auslösen und somit 2 der stärksten Angreifer im Spiel erhalten könnt.

Neben Necrozma gibt es im Dezember noch weitere Monster, die zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO gehören. In 5-Sterne-Raids könnt ihr Giratina (Wandelform) und Genesect finden, in den Mega-Raids könnt ihr Mega-Latios und -Latias herausfordern. Auch bei diesen Monstern handelt es sich um starke Ergänzungen für eure Teams.

Neben vielen Raids im Dezember findet in diesem Monat auch erstmalig ein neues Event statt, welches die Dynamax-Funktion in den Vordergrund stellt. Hierbei gibt es auch ein Gigadynamax-Monster, das sein Debüt im Spiel feiert: Neues Gigadynamax-Monster und starke Boni – Das ist der 1. Dyna-Kampf-Tag in Pokémon GO.