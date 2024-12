Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Kramurx und einen EP-Bonus

In Pokémon GO wartet die nächste Rampenlicht-Stunde auf euch. Diesmal gibt es Kramurx und einen Bonus auf Erfahrungspunkte.

Was ist das für ein Event? Eine Rampenlicht-Stunde ist ein wiederkehrendes Event, welches jede Woche am Dienstag stattfindet. Hier gibt es mindestens ein Pokémon, welches im Vordergrund steht und innerhalb des Events in großer Anzahl erscheint.

Zusätzlich gibt es auch immer einen Bonus, der in der Zeit des Events aktiv ist.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde, am 10. Dezember 2024, wartet Kramurx auf euch. Das Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Unlicht und Flug. Es kann sich zu Kramshef weiterentwickeln.

Rampenlicht-Stunde am 10. Dezember – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr und läuft für 60 Minuten. Um 19:00 Uhr ist dann wieder Schluss.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr in der Rampenlicht-Stunde Pokémon fangt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dieser Bonus gilt für alle Monster, die ihr innerhalb des Events fangt, und nicht nur für Kramurx.

Ihr könnt zusätzlich zum Bonus noch ein Glücks-Ei einsetzen, um sogar die 4-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen von Pokémon zu erhalten.

Kann man Shiny-Kramurx fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch die Shiny-Form von Kramurx fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? In der Kampfliga machen weder Kramurx, noch seine Entwicklung Kramshef, eine besonders gute Figur. Hierfür solltet ihr lieber auf andere Pokémon setzen.

Kramshef lässt sich hingegen in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO für Raids finden. Hier ist es als Flug-Angreifer vertreten.

Wenn ihr aktuell Erfahrungspunkte sammelt, dann könnte sich das Event für euch anbieten. Durch den Bonus auf Erfahrungspunkte könnt ihr, vor allem mithilfe von Glücks-Eiern, in den 60 Minuten einige zusätzliche Erfahrungspunkte ergattern.

Neben der Rampenlicht-Stunde gibt es noch viele weitere Events, die in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten. Wenn ihr euch einen Überblick über alle Events verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Dezember 2024 in Pokémon GO.