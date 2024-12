Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Botogel mit Festtagsband und einen Verschick-Bonus

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO an. Neben einem besonderen Botogel gibt es auch noch einen Bonbon-Bonus für euch.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein Event, welches jeden Dienstag in Pokémon GO stattfindet. Neben einem oder mehreren Pokémon, die im Mittelpunkt stehen und in sehr hoher Anzahl erscheinen, gibt es dabei auch einen Bonus für euch.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde wird Botogel mit einem Festtagsband der Star der Stunde sein. Das Pokémon stammt aus der 2. Generation und besitzt die Typen Flug und Eis. Botogel hat keine Weiterentwicklungen.

Rampenlicht-Stunde am 24. Dezember – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie immer beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. 60 Minuten später, um 19:00 Uhr, ist dann wieder Schluss.

Welche Boni sind aktiv? Wenn ihr innerhalb des Events Pokémon an den Professor versendet, dann bekommt ihr hierbei einen Bonus auf die Bonbons, die ihr erhaltet. Statt regulär nur einem Bonbon bekommt ihr in der Rampenlicht-Stunde gleich 2 Bonbons für jedes auf diese Weise versendete Pokémon.

Kann man Shiny-Botogel fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr im Event auch ein Botogel mit Festtagsband in der Shiny-Variante finden und fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Falls ihr geplant habt, Botogel für den Kampf einzusetzen, dann solltet ihr von diesem Plan besser abweichen. Weder in der Kampfliga, noch in Raids ist Botogel besonders stark und zählt nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wenn sich eure Pokémon-Box im Laufe der Zeit stark gefüllt hat und ihr hier dringend aussortieren müsst, dann bietet sich der Bonus der Rampenlicht-Stunde dafür an. Durch die doppelte Menge an Bonbons, die ihr für das Versenden erhaltet, kann so eine gute Menge an zusätzlichen Bonbons entstehen.

Solltet ihr die entsprechenden Pokémon bereits vorab mit einem Tag markiert haben, geht dieser Prozess sogar in kürzester Zeit.

Das Jahr nähert sich dem Ende. Doch auch kurz vor dem Jahreswechsel gibt es noch einige Events, die im Spiel auf euch warten und euch mit unterschiedlichen Inhalten versorgen. Eines dieser Events ist der Schlüpftag, bei dem ihr mehr Eier ausbrüten könnt und sogar eine erhöhte Shiny-Chance erhaltet.