In Pokémon GO könnt ihr bald kurzzeitig viel mehr Eier ausbrüten und dabei Shinys abgreifen

In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt. Hierbei steht das Ausbrüten von Eiern im Vordergrund.

Was ist das für ein Event? Das Event „Funkenreicher Schlüpftag“ wird am Sonntag, dem 29. Dezember 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden.

Wie der Name schon vermuten lässt, dreht sich dieses kurze Event um das Ausbrüten von Eiern. Dabei profitiert ihr von einer erhöhten Shiny-Chance und einigen interessanten Boni.

Funkenreicher Schlüpftag – Alle Inhalte

Welche Pokémon haben eine erhöhte Shiny-Chance? Im Event könnt ihr die beiden Baby-Pokémon Elekid und Magby in 2-km-Eiern finden. Sie schlüpfen nicht nur häufiger, sondern besitzen dabei auch eine erhöhte Shiny-Chance.

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Chance auf die Shiny-Varianten von Elekid und Magby, warten innerhalb des Events zusätzlich die folgenden Boni auf euch:

doppelte Anzahl an Bonbons beim Schlüpfen von Eiern

erhöhte Chance, 2-km-Eiern an PokéStops zu erhalten

halbierte Schlüpf-Distanz für Eier (bereits ab 27. Dezember 2024 um 10:00 Uhr aktiv)

Feldforschungen: Es wird in dem Event auch wieder passende Feldforschungen geben. Erfüllt ihr sie, könnt ihr euch über Sternenstaub und Erfahrungspunkte als Belohnung freuen.

Kostenlose, befristete Forschung: Außerdem erhaltet ihr im Event eine kostenlose, befristete Forschung. Löst ihr sie innerhalb des Events, dann erhaltet ihr eine Super-Brutmaschine sowie Erfahrungspunkte.

Event-Box: Für 925 PokéMünzen könnt ihr euch außerdem eine Event-Box holen. Dort warten 5 Brutmaschinen, 5 Super-Brutmaschinen sowie 2 Glücks-Eier auf euch.

Kostenpflichtige, befristete Forschung: Für 1 $ (also ungefähr 1 €) könnt ihr ein Ticket erwerben. Dieses bringt euch zum einen die doppelte Menge an Sternenstaub beim Ausbrüten von Eiern, als auch eine befristete Forschung.

Löst ihr die Aufgaben der Forschung, dann erhaltet ihr ein Sternenstück, eine Super-Brutmaschine sowie 2.500 Erfahrungspunkte.

Hyper-Schlüpfbox: Zudem könnt ihr für 19,99 $ (also ungefähr 20 €) im Webstore von Pokémon GO eine Hyper-Schlüpfbox erwerben. Diese beinhaltet 15 Super-Brutmaschinen, 10 Brutmaschinen sowie 5 Knursp.

Neben dem Schlüpftag warten in den letzten Wochen des Jahres noch viele weitere Events und Highlights im Spiel auf euch. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Dezember 2024 in Pokémon GO.