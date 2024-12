Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde morgen bringt 2 Pokémon und einen Bonus

Die Rampenlicht-Stunde am 17. Dezember 2024 in Pokémon GO gibt euch Schneckmag und Arktip. Wie ihr das Event nutzt, fassen wir hier für euch zusammen.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde findet immer am Dienstagabend statt. Für 60 Minuten wird da ein Pokémon ins namensgebende Rampenlicht gestellt – oder, in Ausnahmefällen wie dieser Woche, mehrere Pokémon.

Diese Pokémon findet ihr dann für eine Stunde überall im Spiel deutlich vermehrt. Diese Woche könnt ihr euch auf Arktip und Schneckmag freuen.

Das ist Arktip: Arktip ist ein Eis-Pokémon aus der 6. Spielgeneration. Es entwickelt sich zu Arktilas weiter. Außerdem kann man seine Bonbons für Hisui-Arktilas verwenden, wenn man so eins schon gefangen hat. Dieses Monster taucht ab und zu in Raids auf. Arktilas ist in der Meisterliga auch ganz nützlich, in den übrigen PvP-Ligen und als Raid-Angreifer gibt es aber bessere Optionen.

Das ist Schneckmag: Schneckmag stammt aus Generation 2 und gehört zum Feuertyp. Es entwickelt sich zu Magcargo weiter. Beide sind aber als Kämpfer in Pokémon GO zu vernachlässigen, sie gehören nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Aber: Es gibt ja auch noch einen Bonus obendrauf.

Rampenlicht-Stunde am 17.12.2024: Start, Boni, lohnt sie sich?

Start der Rampenlicht-Stunde: Wie immer geht es um 18:00 Uhr los. Um 19:00 Uhr trefft ihr dann wieder die Event-Spawns des ebenfalls am 17. Dezember startenden Festtage-Events.

Bonus: Ihr könnt die doppelte Anzahl an Fang-Bonbons während der Stunde bekommen. Das gilt auch für alle Raid- oder Dynamax-Bosse, die ihr in dieser Zeit besiegt. Außerdem kommen durch das Festtage-Event auch noch doppelte Fang-EP und die halbe Brützeit für Eier hinzu.

Gibt es Shiny Arktip und Schneckmag? Ja, ihr könnt beide auch als Shiny fangen. Die Shiny-Rate ist allerdings nicht erhöht. Durch die schiere Masse an Spawns könntet ihr aber Glück haben.

Lohnt sich die Stunde? Beide Pokémon sind in Sachen Kampf nicht super-nützlich, aber die Boni machen die Stunde durchaus interessant. Zudem kann man immer Glück in Sachen Shiny haben. Und zumindest als Meisterliga-Kämpfer lohnt sich Arktilas. Wenn ihr euch da ein wenig austoben wollt, solltet ihr die Bonus-Bonbons beim Fangen aus der Stunde mitnehmen. Und wenn euch die Monster noch fehlen, ist es sowieso eine gute Gelegenheit, den Pokédex zu füllen.

Solltet ihr eher auf Raid-Angreifer aus sein, bringen euch aber weder Schneckmag, noch Arktip oder ihre Entwicklungen so wirklich etwas. Da gibt es deutlich hilfreichere Pokémon, die sehr viel mehr Schaden beim Gegner anrichten können. Aber apropos Raids: Dort gab es offenbar eine Änderung, die euch in der Defensive hilft. Alles zur Änderung beim Ausweichen in Raids lest ihr hier.