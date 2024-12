Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Zobiris und haufenweise Sternenstaub

In Pokémon GO wartet die nächste Rampenlicht-Stunde auf euch. Diesmal gibt es neben Zobiris auch noch haufenweise Sternenstaub für euch.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde statt. Dies ist ein wiederkehrendes Event, bei dem ein oder mehrere Pokémon im Vordergrund stehen und innerhalb des Events in sehr hoher Anzahl erscheinen.

Außerdem gibt es im Event einen Bonus, der ebenfalls aktiv ist.

Die nächste Rampenlicht-Stunde stellt Zobiris in den Fokus. Dieses Pokémon stammt aus der 3. Generation, besitzt die Typen Unlicht und Geist und besitzt mit Mega-Zobiris auch eine Mega-Entwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 3. Dezember – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie üblich beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, ist dann wieder Schluss.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr innerhalb des Events Pokémon fangt, dann erhaltet ihr in dieser Rampenlicht-Stunde die doppelte Menge an Sternenstaub dafür. Der Bonus gilt für jedes Monster, das ihr fangt.

Kann man Shiny-Zobiris fangen? Ja. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr auch auf die Shiny-Form von Zobiris stoßen. Die Chance hierfür ist im Event jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Das Event lohnt sich vor allem für euch, wenn ihr Sternenstaub benötigt. Zobiris gehört zu den Monstern, die euch grundsätzlich mehr Sternenstaub pro Fang bringen. Statt der regulären Menge von 100, erhaltet ihr bei einem Fang ganze 750 Sternenstaub.

Durch den Bonus im Event erhaltet ihr sogar ganze 1.500 Sternenstaub pro Fang. Diesen Bonus könnt ihr durch den Einsatz von Sternenstücken nochmal um 50 % steigern. Somit erhaltet ihr dann ganze 2.250 Sternenstaub für einen einzigen Fang.

Plant ihr, Zobiris in Raids und in der Kampfliga einzusetzen, dann solltet ihr von diesem Plan lieber Abstand nehmen. Das Monster gehört nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO und sollte nicht eingesetzt werden, da es hierfür wesentlich stärkere Pokémon gibt.

Nicht nur die Rampenlicht-Stunde wartet in dieser Woche als Event auf euch. Auch ein weiteres Event findet zum Ende der Woche statt – und das sogar zum ersten Mal. Hierbei wird Dynamax im Vordergrund stehen und auch ein neues Gigadynamax-Monster sowie ein neues Item mitbringen: Neues Gigadynamax-Monster und starke Boni – Das ist der 1. Dyna-Kampf-Tag in Pokémon GO.