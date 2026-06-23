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Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Juli 2026

peekay Paul Kutzner Lesezeit < 1 Minuten
Pokemon GO Raids Juli 2026

Der Juli bringt wieder verschiedene Raids und Bosse zu Pokémon GO. MeinMMO hat sie euch zusammengetragen.

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Wie gewohnt bringt euch der Monatswechsel in Pokémon GO wieder einige neue Raids, Bosse und Raid-Stunden. Da es sich hierbei meist um starke Monster handelt, solltet ihr euer Team stärken und eure Freunde mitnehmen, wenn ihr sie herausfordern wollt.

Wenn ihr wissen wollt, welche Bosse im Juli auch euch warten, wann ihr sie findet und welche Konter ihr einpacken solltet, dann haben wir hier die perfekte Übersicht für euch. Alle Monster, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Alle Raid-Stunden im Juli 2026

DatumBoss
1. JuliArktos*, Zapdos* und Lavados*
15. JuliKyogre*
22. JuliSolgaleo*
29. JuliKyurem*

Alle Raid-Bosse im Juli 2026

DatumBoss
Wochenenden im Juli5-Sterne-Crypto-Raids mit Crypto-Palkia*
1. – 5. Juli5-Sterne-Raids mit Arktos*, Zapdos* und Lavados*
Konter gegen Arktos
Konter gegen Zapdos
Konter gegen Lavados
1. – 5. JuliMega-Raids mit Mega-Lucario*
Konter gegen Mega-Lucario
13. – 14. JuliMega-Raids mit Mega-Lucario*
15. – 21. Juli5-Sterne-Raids mit Kyogre*
Konter gegen Kyogre
15. – 21. JuliMega-Raids mit Mega-Gewaldro*
Konter gegen Mega-Gewaldro
22. – 28. Juli5-Sterne-Raids mit Solgaleo*
Konter gegen Solgaleo
22. – 28. JuliMega-Raids mit Mega-Brutalanda*
Konter gegen Mega-Brutalanda
29. Juli – 4. August5-Sterne-Raids mit Kyurem*
Konter gegen Kyurem
29. Juli – 4. AugustMega-Raids mit Mega-Stolloss*
Konter gegen Mega-Stolloss
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Welche Monster lohnen sich besonders? Im Juli sind viele Monster in Raids, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören. Je nachdem, für welche Typen ihr noch Bedarf in eurem Team habt, könnt ihr hier einige Lücken füllen.

Außerdem solltet ihr Solgaleo Beachtung schenken. Der Boss kann im Juli erstmals in seiner Shiny-Variante gefangen werden.

Auf welchen Boss freut ihr euch besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im aktuellen Monat noch erwarten und welche Events aktiv sind, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.

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