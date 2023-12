Pokémon GO: Hisui-Admurai Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Hisui Admurai in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Hisui-Admurai für ein Pokémon? Admurai stammt aus der fünften Spielgeneration und hat den Typ Wasser. Es ist die letzte Entwicklung von Ottaro und Zwottronin. In den Raids findet ihr jetzt die besondere Hisui-Form des Pokémon, die zu den Typen Wasser und Unlicht gehört. Ihr trefft den Boss in Raids der Stufe 3.

Wann kommt Hisui-Admurai? Den Boss findet ihr am Sonntag, den 3. Dezember von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO. Zu dieser Zeit läuft der Raid-Tag mit Hisui-Admurai. Wenn der Boss zurückkehren wird, ist unklar. Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Hisui-Admurai und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Hisui Admurai besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Gewaldro mit Zornklinge und Flora-Statue Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Katagami mit Rasierblatt und Laubklinge Mega-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Voltriant mit Funkensprung und Ladungsstoß Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Keldeo mit Fußkick und Sanctoklinge Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Lucario mit Konter und Aurasphäre Mega-Simsala mit Konter und Zauberschein Schabelle mit Käferbiss und Käfergebrumm Crypto-Luxtra mit Funkensprung und Stromstoß

Schwächen von Hisui-Admurai: Das Pokémon gehört zu den Typen Wasser und Unlicht und ist damit anfällig gegen Kampf, Käfer, Pflanze, Elektro und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um den Boss zu besiegen.

Gibt es Shiny Hisui-Admurai? Ja, ihr könnt Shiny Hisui-Admurai in Pokémon GO fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu zweit oder zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.