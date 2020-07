Pokémon GO: Heute erste Raid-Stunde mit Kyurem – Alle Infos

In Pokémon GO läuft heute, am 8. Juli, die erste Raid-Stunde mit Kyurem. Wir geben euch die Startzeit und Tipps zu dem Event.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch in Pokémon GO statt. Sie stellt für eine Stunde die legendären Pokémon in den Fokus. Überall erscheinen dann 5-Sterne-Raids und ihr könnt fleißig raiden.

Heute läuft die erste Raid-Stunde mit Kyurem. Das legendäre Pokémon ist generell erst seit gestern Abend verfügbar.

Raid-Stunde mit Kyurem heute – Startzeit und Konter

Wann geht es los? Pünktlich um 18:00 Uhr beginnt die Raid-Stunde. Dann schlüpfen überall die Raid-Eier und Kyurem ist zu bekämpfen. Um 19:00 Uhr ist dann wieder Schluss.

Welche Pokémon sollte man nutzen? Kyurem ist schwach gegen die Typen Stahl, Drache, Fee, Gestein und Kampf. Je nach Wetter könnt ihr eure Konter gut anpassen:

Bewölktes Wetter: Vor allem Kampf- und Feen-Pokémon nutzen

Windiges Wetter: Drachen-Pokémon sind besonders stark

Teilweise bewölkt: Pokémon von Typ Gestein sind hier die richtige Wahl

Mit Schnee sollte man im Juli nicht rechnen. Sollte das Wetter tatsächlich verrückt spielen, dann könnt ihr hier natürlich vor allem Stahl-Pokémon nutzen.

In unserem Konter-Guide zu Kyurem findet ihr die besten Pokémon gegen das legendäre Monster.

Wie viele Spieler benötigt man? Kyurem kann man bereits recht gut zu zweit besiegen. Für die Raid-Stunde empfehlen wir euch allerdings eine Gruppengröße von etwa 5 Spielern, damit es schneller geht.

Gibt es weitere Raid-Stunden? Kyurem wird noch in den kommenden Wochen in der Raid-Stunde erscheinen. Wenn ihr also diesen Mittwoch keine Zeit habt, dann könnt ihr auch die kommenden Wochen nutzen.

Das legendäre Pokémon ist durchaus lohnenswert, auch wenn es aktuell in der falschen Form verfügbar ist. In unserer Analyse zu Kyurem erfahrt ihr dazu mehr.