Im März 2020 findet an jedem Wochenende ein legendäres Event in Pokémon GO statt. Dann kehren Giratina, Darkrai, Kobalium und Lugia zurück. Wir zeigen euch, wie das abläuft.

Was sind das für Events? Im März 2020 geizt Niantic nicht mit speziellen Ereignissen, die das Gameplay in Pokémon GO verändern. Für diesen Monat stehen einige Events an, darunter eins an jedem Wochenende.

Jeden Freitag setzt sich dann ein legendäres Pokémon in die Arenen von Pokémon GO. Alle gab es schon mal im Spiel. Wer sie verpasst hat, bekommt jetzt Chancen, sie zu fangen. Mit Glück sogar in ihrer Shiny-Form.

Das lohnt sich also richtig für die Sammler unter euch.

Wochenende vom 6.3. bis 9.3 mit Darkrai

Wann läuft das Event? Von Freitag um 08:00 Uhr bis Montag um 22:00 Uhr Ortszeit. Zeitgleich läuft das große Rocket-Event in Pokémon GO.

Was ist da los? In dieser Zeit findet ihr in den 5er Raids das legendäre Pokémon Darkrai. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr es sogar in seiner Shiny-Form, die ihr dann fangen könnt.

So unterscheidet sich die Shiny-Form von Darkrai zur „normalen“ – Die Chancen für eine Shiny-Begegnung in diesem Raid stehen vermutlich bei 1:19

Darkrai gehört zu den besten Angreifern des Typs Unlicht. Die Raids an diesem Wochenende lohnen sich also besonders.

Damit ihr in den Raids erfolgreich seid, solltet ihr diese Konter gegen Darkrai nutzen.

Darum solltet ihr so viele Darkrai-Raids wie möglich in Pokémon GO machen

Wochenende vom 13.3. bis 16.3. mit Giratina

Wann läuft das Event? Von Freitag um 08:00 Uhr bis Montag um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was ist da los? In dieser Zeit trefft ihr die Wandelform von Giratina in den Stufe-5-Raids. Mit Glück begegnet ihr auch der Shiny-Form.

Der Vergleich zwischen Giratinas Wandelform – Normal und Shiny

Wenn ihr diese Pokémon nutzt, besiegt ihr Giratina sogar zu dritt.

Seid ihr in der Kampf-Liga bei Pokémon GO aktiv, dann lohnt sich dieses Pokémon besonders. Giratina gehört zu den besten Pokémon für die Hyperliga.

Wochenende vom 20.3. bis 23.3. mit Kobalium

Wann läuft das Event? Von Freitag um 08:00 Uhr bis Montag um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was ist da los? Während der Event-Zeit findet ihr das legendäre Pokémon Kobalium in den Stufe-5-Raids. Mit ein bisschen Glück sogar als Shiny.

Kobalium (normal) und Kobalium als Shiny – Welches wollt ihr?

Besonders an diesen Raids ist, dass Kobalium die Attacke „Sanctoklinge“ beherrscht, wenn ihr es während der Event-Zeit fangt.

Nutzt ihr die idealen Konter, besiegt ihr Kobalium auf Level 30 schon zu dritt.

Wochenende vom 27.3. bis 30.3. mit Lugia

Wann läuft das Event? Von Freitag um 08:00 Uhr bis Montag um 22:00 Uhr Ortszeit.

Was ist da los? In der Event-Zeit findet ihr das legendäre Pokémon Lugia in den Stufe-5-Raids. Die besten Konter gegen Lugia findet ihr hier.

Es war schon öfter zu Gast in Pokémon GO und gewährt euch auch jetzt wieder die Chance, es als Shiny zu fangen.

So unterscheidet sich die Shiny-Version von einem normalen Lugia

Fangt ihr Lugia während der Event-Zeit, beherrscht es die Attacke Luftstoß.