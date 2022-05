Podcast-Special mit jessirocks zu Diablo 4, Immortal, Lost Ark und Action-RPGs

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die genauen Themen? Unsere Expertenrunde im Podcast spricht dabei auch über das Genre der Action-RPGs und Hack & Slays im Allgemeinen. Wie ändert sich gerade das Genre vor dem Hintergrund von Spielen wie Lost Ark. Brauchen Action-RPGs unbedingt MMORPG-Elemente wie Crafting oder sollten die Games wieder mehr wie Diablo 2 werden und sich auf das Wesentliche rückbesinnen? Schaut in unseren Podcast und erfahrt, was wir dazu zu sagen haben.

Wer ist alles am Start? Dieser und weiteren Fragen wollen Micha vom GameStar-Podcast , unser MeinMMO-Diablo-Experte Benedict und der Diablo-Streamer jessirocks in unserem Podcast-Special nachgehen.

Diablo Immortal kommt für den PC, Diablo 4 rückt ebenfalls näher und Lost Ark befriedigt aktuelle Action-RPG -Gelüste. Doch wie sieht es mit der Zukunft des Genres aus? In unserem Podcast-Special sprechen wir mit unserem Gast jessirocks über all diese Themen.

