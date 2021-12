Vor allem die PSVR-Bonustitel sind eine Überraschung. Das erinnert ein wenig an PS Plus im November 2021. Denn im November 2021 hatte Sony bereits drei zusätzliche PSVR-Titel verschenkt . Anlass war hier der Geburtstag des von PlayStation-VR. Es ist noch nicht bekannt, ob es drei neue Spiele geben wird oder ob es die bisher bekannten PSVR-Spiele weiterhin als Beigabe geben wird.

Das ist jetzt passiert: Offiziell werden die PS-Plus-Spiele erst am frühen Abend um 17:30 offiziell vorgestellt. Jetzt hat der offizielle Twitter-Account von PlayStation-Deutschland wohl zu früh die Ankündigung online gestellt. Das berichten einige User auf reddit (via reddit.com ).

Was sind das für Spiele? PS Plus ist ein kostenpflichtiger Abodienst, welchen ihr benötigt, wenn ihr auf der PS4 oder PS5 online spielen wollt. Als kostenlose Beigabe legt Sony jeden Monat drei kostenlose Spiele dazu, die ihr euch dann holen könnt.

Insert

You are going to send email to