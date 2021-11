Angeblich schenkt euch Sony im Dezember 2021 einen coolen Koop-Titel für PS4 und PS5

Gemeinsam könnt ihr euch dann im Splitscreen durch die 15 Kapitel kämpfen, rätseln und bauen, was lego-typisch wie immer sehr chaotisch werden kann. Das liegt aber auch an der merkwürdigen Kamerasteuerung, die gefühlt jedes bekannte Lego-Spiel so treu begleitet wie der Humor und die vielen Anspielungen.

Was ist das für ein Koop? Wie jedes Lego-Spiel könnt ihr auch Lego DC Super-Villains im Couch-Koop zocken. Einen Online-Multiplayer bieten Lego-Spiele nicht, ihr könnt das Spiel nur an einer Konsole gemeinsam zocken.

Was ist sonst an dem Spiel besonders? Auf YouTube könnt ihr euch den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel ansehen. Hier könnt ihr euch auch gleich ein absolutes Highlight des Spiels anhören: Denn sowohl im Englischen als auch im Deutschen sind die Sprecher top-besetzt.

Um was für ein Spiel geht es? Im Lego-Spiel „Lego DC Super-Villains“ schlüpft ihr in die bekannten DC-Schurken wie Joker, Harley Quinn oder Deadshot und prügelt euch durch verschiedene Schauplätze.

Beachtet jedoch, dass es sich hierbei um einen Leak handelt. Sony hat bisher noch nicht offiziell bestätigt, dass es dieses Spiel wirklich in PS Plus im Dezember 2021 schaffen wird. Sollten die Gerüchte stimmen, aktualisieren wir den Artikel für euch.

