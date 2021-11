Falls ihr über ein PS-Plus-Abo verfügt und die Spiele noch herunterladen wollt, macht es am besten bis zum 1. Dezember. Sie bleiben in eurer Bibliothek selbst nach dem Auslauf des Abos und können gespielt werden, wenn ihr das Abo erneuert habt.

Das ist das Release-Problem im Dezember: Die neuen PS-Plus-Games werden normalerweise am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats angekündigt. Das wäre in diesem Monat der 24. November.

Bei Heavenly Bodies handelt es sich um ein Indie-Game, in dem ihr euch in der Schwerelosigkeit zurechtfinden und dabei Rätsel lösen müsst. Das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

In der Vergangenheit ist es schon mehrfach vorgekommen, dass Sony PS5-Spiele direkt zum Release kostenlos im PS-Plus gebracht hat. Dazu gehört zum Beispiel Hell Let Loose, das im Oktober den Release auf den Konsolen feierte und sofort zum Plus-Titel wurde.

