Bei Saturn könnt ihr beim Black Friday Sale Spiele und einen 4K-Fernseher für die PS5, sowie Handys günstiger kaufen.

Die große Black Week ist bei Saturn nun offiziell gestartet. Bis zum 28. November 2021 erwarten euch großartige Angebote aus Bereichen wie Gaming, Entertainment, Technik, Haushalt und mehr. Des Weiteren gelten die einzelnen Angebote natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Wir haben euch schon jetzt einige Top-Angebote herausgesucht. Unter anderem kommen PS5-Fans auf ihre Kosten.

PS5 & PS4 Spiele im Angebot

Die Black Week von Saturn könnt ihr dazu nutzen, um Spiele für PS5 und PS4 günstiger zu kaufen. Allen voran ist das gefeierte Guardians of the Galaxy für PS5 und PS4 im Angebot. Ihr bekommt es zum Bestpreis von nur 34,99 Euro.

Guardians of the Galaxy konnte im GamePro Test absolut überzeugen und sicherte sich eine gute Wertung von 81 Punkten. Bei Metacritic kommt das Spiel sogar auf einen User-Score von 8.7. Somit erwartet euch definitiv ein sehr gutes Spiel.

Darüber hinaus sind einige PS4 Hits im Angebot:

Sony XR-55A80J OLED 4K TV: Perfekt für PlayStation 5

Top-Angebot: Günstiger gab es den Sony XR-55A80J 4K TV bisher noch nicht. Ihr erhaltet den PS5-Fernseher für nur 1.111 Euro und spart damit fast 200 Euro gegenüber dem nächstbesten Anbieter.

Perfekt für die PS5: Sony bewirbt den Fernseher damit, dass er bestens für die PlayStation 5 geeignet ist. Allen voran liegt das daran, dass der OLED 4K TV HDMI 2.1 verbaut hat. Somit seid ihr in Kombination mit der Konsole in der Lage Spiele in nativem 4K mit bis zu 120 FPS zu spielen. Natürlich unterstützt der TV mit einem künftigen Software-Update auch ALLM und VRR.

Neben den wichtigen Gaming-Features bietet der TV natürlich ein herausragendes Fernsehererlebnis. Das OLED-Display sorgt für brillante Farben und ein nahezu perfektes Schwarz. Dazu setzt er auf Dolby Vision, HDR10 und Google TV als Betriebssystem. Bereits die Vorgänger boten gerade für Cineasten ein herausragendes Bild und ebenso gilt dies für dieses Modell.

Natürlich könnt ihr mit dem Fernseher auch die Leistung der Xbox Series X in vollen Zügen genießen.

Weitere Black Friday Angebote bei Saturn

Ihr wollt keinen Deal rund um die Black Week, den Black Friday, die Cyber Week und den Cyber Monday verpassen? Dann behaltet unsere Übersicht im Auge und verpasst garantiert nichts.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.