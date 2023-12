65 Zoll 4K-TV 1100€ günstiger: Erweitert euren Horizont mit Ambilight & 120 Hz”

Die Cyber Week bei MediaMarkt nähert sich dem Ende. Noch bis zum 04. Dezember warten großartige Angebote wie der dieser Ambilight TV auf euch.

Diesen Deal solltet ihr euch nicht entgehen lassen: Der Philips 65OLED808/12 ist im Angebot bei MediaMarkt in der Cyber Week. Statt 2799€ kostet er jetzt nur noch 1699€. Das sind satte 1100€ Ersparnis für einen Fernseher, der euch das Gefühl gibt, mitten im Geschehen zu sein.

Warum ist dieser TV so besonders?

Mit Ambilight wird euer Wohnzimmer zum Kino. Ambilight ist eine einzigartige Technologie von Philips, die den Bildschirm optisch vergrößert, indem sie die Farben des Bildes an die Wand hinter dem Fernseher projiziert. So entsteht ein immersives Erlebnis, das euch in die Welt eurer Lieblingsfilme und -Games eintauchen lässt. Ob ihr nun einen spannenden Thriller, eine romantische Komödie oder eine packende Dokumentation schaut, Ambilight passt sich automatisch an die Stimmung an und sorgt für eine atemberaubende Atmosphäre.

Der Fernseher hat einen riesigen 65 Zoll OLED-Bildschirm, der euch mit seiner 4K-Auflösung und seinem 120Hz-Panel beeindrucken wird. OLED bedeutet, dass jeder Pixel selbstleuchtend ist und sich individuell an- und ausschalten kann. Das sorgt für ein perfektes Schwarz, einen hohen Kontrast und lebendige Farben. Das 120Hz-Panel bedeutet, dass der Fernseher 120 Bilder pro Sekunde anzeigen kann, was für eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe sorgt. So verpasst ihr kein Detail, egal ob ihr Sport, Action oder Gaming genießt.

Ihr bekommt vier HDMI-Anschlüsse, von denen zwei den neuesten Standard HDMI 2.1 unterstützen. Das bedeutet, dass ihr eure neuesten Konsolen wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X anschließen könnt und von deren voller Leistung profitieren könnt. HDMI 2.1 ermöglicht eine Übertragung von bis zu 48 Gbit/s, was für eine hohe Auflösung, eine hohe Bildwiederholrate und einen geringen Input-Lag sorgt. So zockt ihr in 4K und mit 120Hz.

