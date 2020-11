OTTO Black Friday Angebote: 1 TB SSD & Animal Crossing stark reduziert

In Animal Crossing: New Horizons besiedelt ihr mit eurem Charakter eine noch unbewohnte Insel. Dort könnt ihr dann mit der Zeit eine kleine Siedlung erschaffen und euer eigenes Zuhause immer weiter ausbauen. Aber auch die Insel lässt sich verändern, mit neuen Pflanzen bestücken und individuell gestalten.

Top-Spiel zum Spitzenpreis: Im Angebot bei OTTO gibt es Animal Crossing: New Horizons für gerade einmal 44,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Nintendo Switch-Spiel. Seit dem Release im März 2020 gehört es zu den am meisten verkauftesten Spielen der Nintendo Switch.

