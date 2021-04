5 wichtige Orte in GTA Online und wie sie im realen Hollywood aussehen

Die Open World von GTA 5 und GTA Online ist eine der besten der letzten Jahre. Sie basiert dabei stark auf realen Orten in Los Angeles, USA. MeinMMO stellt euch 5 Locations vor, die ihr so auch in der echten Welt findet und wie sie im Vergleich aussehen.

Wo spielt GTA 5? Hauptschauplatz ist die Stadt Los Santos, die im fiktiven Bundesstaat San Andreas liegt. Das reale Vorbild ist ganz klar die US-Metropole Los Angeles und Hollywood.

Es gibt zahlreiche Orte zu entdecken, die entweder teilweise, oder sogar fast direkt auf den Vorbildern basieren. Wir zeigen euch einige Orte aus GTA 5 und GTA Online, die ihr so auch im echten Leben finden könnt.

1. Galileo-Observatorium

Was ist das für ein Ort? Das Galileo Observatorium thront über der Stadt Los Santos und ist nach dem berühmten Astronomen, Physiker und Mathematiker Galileo Galilei benannt. Im Laufe der Hauptgeschichte von GTA 5 kommt man häufiger an diesen Ort.

Auch in GTA Online spielt das Observatorium eine Rolle, denn ihr müsst in Vorbereitung auf den Casino Heist dorthin, um einen Sicherheitsbeamten des Casinos zu hacken. Auch im Doomsday Heist spielt das Observatorium eine Rolle.

In diesem Heist müsst ihr einen Krieg und somit die Apokalypse verhindern. Durch den Heist-DLC kamen damals Jetpacks, der Impote Deluxo, ein fliegendes Auto das auch als U-Boot funktioniert, sowie andere Militärfahrzeuge mit ordentlich Wumms ins Spiel. In unserer Übersicht findet ihr alle Heists in GTA Online und wie viel Geld sie bringen.

Das ist die Vorlage: Das Galilero-Observatorum basiert ziemlich eindeutig auf dem Griffith Observatory (via Wikipedia), das über der Stadt thront.

2. Eclipse Towers

Was ist das für ein Ort? Der Eclipse Tower, spielt in GTA Online eine wichtige Rolle. Denn dort können sich Spieler die teuersten Apartments im Spiel kaufen. In der Story müssen Spieler mit einem Fallschirm vom Dach des Gebäudes springen.

In Online-Sessions sind die Apartments hier ein wichtiger Treffpunkt. Man kann andere Mitspieler dahin einladen und zusammen in der Wohnung herumlaufen, trinken, feiern oder fernsehen. Außerdem findet ihr dort einen Planungsraum für Heists. Von dort aus könnt ihr viele der Basis-Heists starten.

Dazu kommt eine geräumige Garage, die man sich dazumieten kann. Da finden 10 Autos und 3 Motorräder drin Platz. Eine gute Möglichkeit, die Gäste aus eurer Wohnung mit nach unten zu nehmen und ihnen eure Sammlung an Supersportwagen zu präsentieren.

Das ist die Vorlage: Sierra Towers ist ein 31-stöckiges Gebäude. Zunächst handelte es sich bei den Apartments in dem Gebäude um Mietwohnungen, mittlerweile werden die Segmente einzeln verkauft.

Dort haben über die Jahre schon bekannte Schauspieler und Musiker wie Emma Watson, Sandra Bullock oder Sir Elton John gewohnt (Foto via Wikipedia)

3. Del Perro Heights

Was ist das für ein Ort? In GTA Online gibt es in Del Perro Heights drei Apartments der Firma Dynasty 8 zu kaufen. Dabei handelt es sich um Apartment 4, 7 und 20. Sie liegen im Preis zwischen 200.000 und 400.000 GTA-$.

Der Vorteil gegenüber den Eclipse Towers ist zum einen der günstigere Preis. Besonders praktisch ist aber auch, dass das Gebäude direkt dem der Maze Bank West liegt. Auch dort könnt ihr als CEO ein Unternehmen starten. Da ist es ganz praktisch, direkt um die Ecke zu wohnen.

Das ist die Vorlage: Das Gebäude heißt Searise Office Tower und liegt nicht weit von Hollywood. Es handelt sich allerdings um ein schlichtes Bürogebäude.

Das Original könnt ihr euch im reddit-Post von DylanP3692 anschauen, der eine Foto-Tour durch L.A. machte und einige Orte aus GTA 5 wieder erkannt hat (Foto via reddit).

4. Maze Bank Tower

Was ist das für ein Ort? In GTA 5 ist der Turm der Sitz der Maze Bank, der größten Bank in Los Santos. In GTA Online spielt diese Bank eine wichtige Rolle. Denn seit der Erweiterung “Further Adventures in Finance and Felony” können Spieler ein Büro im Tower kaufen und ihr eigenes Imperium aufbauen.

Außerdem bietet das Gebäude mit 3 Stockwerken ein fettes Parkhaus für eure Fahrzeuge. Ihr könnt außerdem direkt vom Gebäude aus mit Securo-Serv einen Heli mieten und von dort auf Missionen starten.

Das kostet allerdings etwas, denn der Preis für ein solches Büro liegt bei 4.000.000 GTA-$. Als CEO einer Firma könnt ihr aber selbst haufenweise Geld verdienen. Wir haben hier einige Methoden für euch aufgelistet: 13 Wege, um 2021 in GTA Online schnell Geld zu verdienen

Auch in der Story von GTA 5 spielt die Maze Bank eine Rolle. Mit einem Helikopter rauben Micheal, Trevor und Franklin diese nämlich bei einem Heist aus.

Das ist die Vorlage: Der Maze Bank Tower basiert direkt auf dem U.S. Bank Tower in Los Angeles. Offensichtlich sind beides große Bankensitze und auch optisch ähneln sich die Gebäude sehr stark. Einen direkten Vergleich findet ihr bei thetowerinfo.com (Foto via thetowerinfo.com).

5. Cayo Perico

Was ist das für ein Ort? Die Insel Cayo Perico wurde im letzten, großen Update von GTA Online hinzugefügt. Dabei handelt es sich um eine tropische Insel, die auf den ersten Blick paradiesisch wirkt.

Doch sie wird vom Drogenbaron El Rubio beherrscht, der die Insel als Umschlagplatz für den Drogenhandel nutzt. In GTA Online können die Spieler einen großen Raubzug starten und ihn um seine wertvollsten Besitztümer erleichtern.

Der Cayo Perico Heist ist der lukrativste unter den Raubzügen von GTA Online. Außerdem lässt er sich als einziger Heist auch von Solo-Spielern abschließen. Somit ist er für Einzelspieler besonders interessant.

Falls ihr noch nicht dort wart, erklären wir euch hier wie das geht – GTA Online: Wie kommt man auf die neue Insel Cayo Perico?

Was ist die Vorlage? Cayo Perico basiert laut gta.fandom.com auf der Insel Norman’s Cay (via Wikipedia), die zum Territorium des Medellin-Kartells zählte und in den Bahamas liegt (via gta.fandom.com). Das Kartell nutzte die Insel als Zwischenstation für ihren Kokain-Schmuggel in die USA.

Außerdem scheiterte auf der Insel 2017 das Fyre Festival, das in einem riesigen Gau endete. Das Festival musste wegen Unterversorgung, Sicherheits- und Gesundheitsproblemen abgebrochen werden. Der Veranstalter wurde anschließend wegen Betrugs verurteilt.

6. Bonus: Diamond Casino

Alt

Neu

Was ist das für ein Ort? Bevor Casino mit einem Update zu GTA Online renoviert und umbenannt wurde, hieß es schlicht Vinewood Casino. Damals hatte es allerdings noch keinen großen Nutzen für die Spieler.

Nach dem Update wurde das Casino einer der wichtigsten Orte in GTA Online. Neben Glücksspiel kam dadurch der Casino-Heist ins Spiel. Der Casino Heist ist einer der ersten, der verschiedene Herangehensweisen anbot. So kann man ihn entweder verkleidet, mit Stealth oder im vollen Action-Modus abschließen.

Im Casino steht jede Woche ein neues Auto auf dem Podium, bei dem man einmal täglich die Chance hat, es am Glücksrad zu gewinnen. Glücksrad in GTA Online: So gewinnt ihr angeblich immer das Auto. Außerdem passt Glücksspiel auch einfach super in die kriminelle Welt von GTA Online.

Das ist die Vorlage: Das ursprüngliche Gebäude basierte auf dem Hollywood Park Casino, das aber letztlich in ein neues Gebäude umgezogen ist (via pinterest.com).

Es gibt noch zahlreiche andere Orte in GTA 5, die man so auch in Los Angeles und rund um die Stadt finden kann Rockstar Games hat in dem Punkt viel Liebe zum Detail bewiesen.

Das ist auch einer der Gründe, warum Spieler so sehnlichst auf ein neue GTA warten. Seit längerer Zeit wird wild spekuliert, wo ein neues GTA spielen könnte.

Dazu machten bereits etliche Gerüchte die Runde. So auch im neuesten Fall: Netflix sagt: „GTA 6 kommt bald“ und löst Verwirrung aus.

Habt ihr bereits eine Tour durch Los Santos gemacht? Welcher Ort gefällt euch am besten? Habt ihr weitere Sehenswürdigkeiten, die in diese Liste passen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.