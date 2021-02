GTA Online: Wie kommt man auf die neue Insel Cayo Perico?

Mit Cayo Perico bekam GTA Online im Dezember 2020 eine große Insel spendiert. MeinMMO erklärt euch, wie ihr dahin kommt.

Was ist das für eine neue Insel in GTA 5 Online? Die Insel wird Cayo Perico genannt und gehört dem Drogenbaron El Rubio. Sie liegt südlich der Küste von San Andreas, der Welt von GTA 5 und GTA Online. Sie wurde am 15. Dezember 2020 als Teil eines DLCs, dem Cayo Perico Heist Update, hinzugefügt.

Bei Cayo Perico handelt es sich um eine tropische Insel, die den Flair von Mittel- und Südamerika versprüht. Palmen, Strände und schönes Wetter vermitteln den Eindruck einer Idylle. Die Idylle wird aber von Absperrungen, Stacheldrahtzäunen und bewaffneten Patrouillen getrübt.

Denn El Rubio will nicht, dass sich Unbefugte über die Insel fortbewegen. Das sind in dem Fall die Spieler. Doch wie kommt man nach Cayo Perico und was kann man dort machen?

Sommer, Sonne…und bewaffnete Wachen. Passt auf, wenn ihr die Insel erkundet.

Ihr müsst euch ein U-Boot kaufen

Wie kommt man auf die neue Insel? Cayo Perico ist nicht Teil der offenen Spielwelt von GTA Online. Sie kann nur über den gleichnamigen Raubzug (Heist) betreten werden. Das ist der erste Raubzug von GTA Online, den ihr auch solo erledigen könnt.

So kommt ihr dahin:

Geht zur Rückseite des Casinos. Dort findet ihr einen Club.

Dort müsst ihr mit dem NPC Miguel Madrazo sprechen.

Dadurch wird die Start-Mission zum Cayo Perico Heist aktiviert.

Um den Heist zu starten, müsst ihr nun das U-Boot Kosatka kaufen. Das kostet euch 2.2 Millionen Dollar.

Habt ihr das U-Boot gekauft, müsst ihr ins Interaktions-Menü (M-Taste auf PC, Touchpad auf PS4/PS5 und Options-Taste auf Xbox gedrückt halten)

Im Menü müsst ihr unter Services das Kosatka anfordern.

Euer U-Boot sollte nun auf der Karte erscheinen, dahin müsst ihr euch nun begeben.

Wenn ihr am markierten Ort ankommt, taucht das U-Boot aus dem Wasser vor euch auf. Wundert euch also nicht, wenn ihr es nicht sofort sehen könnt.

Im U-Boot wird nun eine Cutscene aktiviert.

Danach müsst ihr nur noch zum Flughafen von Los Santos und könnt in den Raubzug starten.

Es lohnt sich, den Cayo Perico Heist zu spielen

Warum lohnt es sich? Der Cayo Perico Heist ist der lukrativste Raubzug in GTA Online. Bei erfolgreichem Abschluss winken euch bis zu 4,5 Millionen Dollar. Das hängt jedoch davon ab, welche Ziele ihr erfüllt.

Bevor ihr den eigentlichen Raubzug starten könnt, müsst ihr erst einige Aufgaben erledigen, um die Insel auszuspähen.

Doch man kann sich das Ganze erleichtern: Spieler nutzen Trick beim Setup für den Cayo Perico Heist

In unserem Guide findet ihr zudem eine Auflistung aller Zugangspunkte und Ausrüstungen auf Cayo Perico. Das erleichtert euch die Aufklärung und den Raubzug, um so viel Kohle wie möglich herauszuholen.

Gibt es einen Freeroam-Modus? Leider könnt ihr die Insel nicht frei erkunden, wie den Rest der Spielwelt von GTA Online. Zwischenzeitlich war das durch einen Glitch möglich, der wurde aber mit Update 1.53 behoben.

Habt ihr die Insel schon erkundet? Was haltet ihr von Cayo Perico? Würdet ihr euch eine freie Erkundung wünschen?