Ein Fußball-Star von Borussia Dortmund ist riesiger Fan von One Piece, spricht jetzt sogar einen der Charaktere

Julian Brandt ist Fußballspieler bei Borussia Dortmund und seit seiner Kindheit ein großer Fan des Animes von One Piece. Durch einen Torjubel ist das deutschsprachige Synchronisationsstudio wohl auf den Offensivspieler aufmerksam geworden und hat ihn jetzt für eine Gastrolle eingeladen.

Wer ist Julian Brandt?

Der 27-Jährige ist ein erfolgreicher Fußballspieler und seit 2016 ein Teil der deutschen Nationalmannschaft. In FIFA 19 war er sogar mal der Spieler des Monats.

Aktuell spielt er bei Borussia Dortmund, zuvor war er bei Bayer 04 Leverkusen. Er spielt hauptsächlich im offensiven Mittelfeld und dem Flügelsturm.

Er ist großer Fan von One Piece, was er auch im Fußballsport beweist. Nach einem Tor von ihm ahmte der die Pose von Trafalgar Law nach, der gerade seine „Room“-Fähigkeit einsetzt.

In einem Interview mit Ruhr Nachrichten verriet Julian Brandt, dass ein Traum für ihn in Erfüllung ging: Er wurde in die Tonaufnahmestudios nach München eingeladen, um in der deutschen Synchronisation von One Piece eine kleine Rolle einzusprechen.

Der deutschsprachige Synchronsprecher von Katakuri, Marios Gavrilis, hat den Auftritt von Brandt sogar mitgefilmt:

Wie kam es dazu? Brandt habe mit dem Synchronsprecher von Ruffy, Daniel Schlauch, schon einige Monate zuvor geschrieben. Schlauch kam die Idee, dass der Fußballspieler doch eine kleine Rolle im Anime sprechen könne. Der BVB-Spieler nahm das Angebot dankend an.

Im Anschluss ging es für Julian Brandt nach München, wo er bei der Produktionsfirma „Rescue Films“ seine Rolle einsprach. Er nahm außerdem seinen Bruder Jannis Brandt mit, der ebenfalls einige Sätze sprechen durfte.

Obwohl die beiden Anfänger im Synchronisationsbereich sind, haben sie sich angeblich gar nicht schlecht angestellt. Brandt stellte trotzdem klar, dass die Branche „echt unterschätzt wird“ und es eine anstrengende Arbeit sei, die am Set geleistet werden würde.

Auf seinem Instagram-Profil stellt er klar, was für eine riesige Ehre es für ihn sei, am Anime beteiligt gewesen zu sein.

Welche Rolle wird er spielen? Die Folgen, in denen Julian Brandt zu hören sein wird, werden erst im Dezember 2023 laufen. Deshalb hat er noch nicht verraten, um welche Rolle es sich dabei handelt. Wir wissen nur, dass es sich um eine kleine Rolle handelt, die nach dem Whole-Cake-Island-Arc wohl nicht mehr zu sehen sein wird.

Solltet ihr also den Auftritt des Fußballspielers nicht verpassen wollen, müsst ihr Ende des Jahres die Augen (und vor allem Ohren) offenhalten. Die Folgen werden in Deutschland zunächst im Free-TV auf ProSieben MAXX zu finden sein.

In Deutschland laufen momentan die Folgen aus dem Wholecake-Island-Arc. Dort müssen sich Ruffy und seine Crew Big Mom und ihrer Familie stellen. In einem spektakulären Kampf mit Katakuri wächst Ruffy über sich hinaus und lernt eine neue Fähigkeit.

In Japan dürfen sich Fans schon ab dem 7. Januar 2024 auf brandneue Folgen aus dem Egghead-Island-Handlungsbogen freuen:

