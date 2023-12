OLED-TV mit 120Hz: Diesen Mega-Fernseher bekommt ihr jetzt mit saftigen 45% Rabatt im Angebot

Schnappt euch jetzt bei Saturn einen OLED-TV von LG mit 4K-Auflösung und 120Hz Bildwiederholrate im supergünstigen Angebot mit 45% Rabatt.

Es handelt sich dabei um den LG OLED C37LA mit 55 Zoll aus dem aktuellen Jahrgang. Der Fernseher ist vollgepackt mit den neuesten Features und Technologien und ihr werdet kaum ein besseres Modell auf dem Markt finden. Sichert euch den Smart-TV jetzt mit starken 45% Rabatt im Vergleich zur UVP!

In den letzten Jahren hat sich OLED ziemlich eindeutig als die überlegene TV-Bildtechnologie etabliert. Während die ersten Modelle noch mit klaren Nachteilen wie der Gefahr von Burn-In oder niedrigen Helligkeitswerten zu kämpfen hatten, sind diese Kinderkrankheiten mittlerweile so gut wie komplett ausgemerzt.

Die LG OLED evo-Technologie sorgt dank der selbstleuchtenden Pixel für perfekte Schwarzwerte und lebensechte Farben, während der innovative Brightness Booster und die Light Control Architecture deutlich höhere Spitzenhelligkeitswerte ermöglichen. HDR10 Pro, HLG und Dolby Vision sind ebenfalls an Bord und runden das tolle Gesamtpaket ab.

Der OLED-TV ist aber nicht nur erstklassig für Filme, Serien und Live-Sport geeignet, sondern macht auch beim Zocken eine fantastische Figur. Mit 120Hz inklusive VRR, HGiG und ALLM sind alle nötigen Zutaten an Bord, um die allerbesten Ergebnisse aus der PS5 oder der Xbox Series X/S herauszuholen. Ihr könnt auch euren Gaming-PC anschließen, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync werden ebenfalls unterstützt.

Der Fernseher überzeugt übrigens nicht nur mit nackten Zahlen und Fakten. Auch Käufer des Geräts zeigen sich beeindruckt. Bei Saturn wurden so bisher 141 Bewertungen abgegeben, die mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen überaus positiv ausfallen.

Auch die Hardware-Experten von rtings.com haben den TV ausführlich getestet und loben ihn in höchsten Tönen. Folgendes Fazit wurde dort gezogen:

Der LG C3 ist ein erstaunlicher Fernseher, der auch die anspruchsvollsten Käufer zufriedenstellen wird. Die sehr gute Helligkeit sowohl in SDR als auch in HDR macht ihn für alles geeignet, von SDR-Inhalten bis hin zu den neuesten Kinohits in HDR. Die Reflexionsfähigkeit ist hervorragend, und dank der hohen Spitzenhelligkeit kann der Fernseher problemlos mit hellen Räumen oder Blendung umgehen. Wie fast alle OLED-Fernseher auf dem Markt ist er besser für dunkle Räume geeignet, wo sein OLED-Panel mit tiefen, satten Schwarztönen seine volle Leistung entfaltet.

Die sehr geringe Eingabeverzögerung macht ihn zu einem Traum für Gamer, da Eingaben fast sofort auf den Bildschirm übertragen werden und seine hervorragende Reaktionszeit macht ihn zu einer großartigen Wahl für alle Fans von schnell bewegten Inhalten, sei es Sport oder Spiele, da die Action durchgehend klar und deutlich bleibt.