Ryzen 7 5800X3D: Die beliebte Gaming-CPU ist jetzt pünktlich zu Weihnachten richtig günstig im Angebot

Der Ryzen 7 5800X3D ist nicht umsonst eine besonders beliebte Gaming-CPU. Bei Mindfactory ist der Prozessor jetzt günstig im Angebot.

Mit dem Ryzen 7 5800X3D bietet AMD ein echtes Preis-Leistungs-Monster mit AM4-Plattform. Macht euch zu Weihnachten selbst eine Freude und holt euch den Top-Prozessor jetzt bei Mindfactory zum Spitzenpreis.

Ryzen 7 5800X3D: So gut ist das Angebot bei Mindfactory

Bei Mindfactory zahlt ihr für die 8-Kern-CPU aktuell nur 278€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Starker Preis: Mindfactory bietet damit den aktuellen Bestpreis für den Prozessor. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 298,98€. Der Ryzen 7 5800X3D war zuletzt im September so günstig wie jetzt. (Quelle: geizhals.de)

Das macht ihn so spannend: Der Prozessor ist so etwas wie das große Finale für den scheidenden AM4-Sockel. Im Vergleich zum ebenfalls beliebten Vorgänger bietet der Ryzen 7 5800X3D dank dem gestapelten L3-Cache einen echten Performance-Sprung, ohne dabei in extreme Preisregionen vorzustoßen. Euer Gaming-PC freut sich darüber genauso wie euer Geldbeutel.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Kerne 8 Threads 16 Turbotakt 4,5 GHz Basistakt 3,4 GHz TDP 105 W Sockel AMD AM4 (PGA1331)

Der GameStar-Test zur Gaming-CPU

Auch die Kollegen von der GameStar haben sich gefragt, warum die CPU bei Gamern so beliebt ist und haben sie daher einem umfangreichen Test unterzogen. Folgendes Fazit wurde dabei gezogen:

Mit dem Ryzen 7 5800X3D hat AMD starke Konkurrenz zu den eigenen Ryzen-7000-Prozessoren der neuesten Generation im Programm. Auch Intels Core-i-13000-Generation findet in der CPU einen leistungsfähigen Gegenspieler, selbst wenn es am Ende nicht ganz für die Leistung der neuen Spitzen-Modelle reicht. Die gute Mischung aus Preis, Leistung und Effizienz macht den Ryzen 7 5800X3D aber trotz Aufrüstsackgasse zu einer sehr guten CPU für einen Spiele-PC, an dem man auch in den kommenden Jahren noch viel Freude haben wird.

Pro sehr hohe Spieleleistung

hohe Anwendungsleistung

vergleichsweise effizient Contra AM4-Plattform bietet kaum Aufrüstmöglichkeiten

recht hohe Temperatur unter Anwendungs-Vollast (ca. 90 Grad; gilt nicht für Spiele)

