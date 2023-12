Diese Crucial-SSD kostet jetzt kurz vor Weihnachten plötzlich 50% weniger bei Amazon

Die Crucial-SSD verstärkt euren Speichervorrat und ist zudem noch unglaublich schnell. Nutzt jetzt das supergünstige Angebot bei Amazon.

Ihr seid auf der Suche nach einer leistungsstarken und zuverlässigen internen SSD für euren Computer? Dann könnte die Crucial P3 Plus M.2 PCIe Gen4 NVMe Interne SSD die richtige Wahl für euch sein. Ihr könnt euch auf eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000MB/s und eine sequenzielle Schreibgeschwindigkeit bis 4200MB/s verlassen. Zudem sollten 2TB ausreichen, um euer System mit sämtlichen Inhalten zu füllen. Spart nun 50% und bezahlt nur 111,02€ statt 223,99€.

Darum ist diese Crucial-SSD eine sinnvolle Verstärkung eures Systems

Durch eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000MB/s und eine sequentielle Schreibgeschwindigkeit bis 4200MB/s ist euer System fix unterwegs. Ladezeiten werdet ihr kaum spüren und auch sämtliche Datenübertragungsraten laufen rasant ab. Beim Gaming werdet ihr den Unterschied deutlich bemerken, wenn ihr noch die vorherige Generation nutzt.

Die Crucial P3 Plus SSD ist nicht nur schnell, sondern auch langlebig. Sie ist mit einer MTTF (Mean Time To Failure) von mehr als 1,5 Millionen Stunden bewertet, was bedeutet, dass sie eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit bietet.

Dank der PCIe Gen4-Schnittstelle bietet sie eine verbesserte Bandbreite und Leistung im Vergleich zu älteren Generationen von SSDs. Dies bedeutet, dass eure Anwendungen besser geladen werden und euer System insgesamt reaktionsschneller ist.

Die Installation ist einfach und unkompliziert. Da sie im M.2-Format geliefert wird, kann sie direkt auf das Mainboard eures Computers montiert werden, was Platz spart und Kabelwirrwarr reduziert.

