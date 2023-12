WQHD-Monitor von Asus mit Power-Eigenschaften: Jetzt supergünstig bei Amazon verfügbar

Dieser WQHD-Monitor ist wirklich eine Wucht. Nutzt jetzt das starke Angebot bei Amazon und erlebt neue Abenteuer in einer visuellen Pracht.

Ihr denkt schon seit Längerem darüber nach, euch selbst ein visuelles Upgrade zu verpassen? Dann könnte der ASUS TUF Gaming 27 Zoll große WQHD-Curved-Monitor die perfekte Wahl für euch sein. Mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz, einer Reaktionszeit von nur 1ms MPRT und Unterstützung für FreeSync Premium und AdaptiveSync-Technologie bietet dieser Monitor alles, was ihr zum Spielen benötigt. Spart jetzt 27% und bezahlt nur 248,87€ statt 339,90€.

Darum ist dieser WQHD-Monitor von Asus eine gute Wahl

Dank einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1ms MPRT könnt ihr euch in sämtlichen Online-Games durchsetzen. Nutzt jede minimale Sekunde in Echtzeit, um in Rainbow Six Siege oder Apex Legends siegreich hervorzugehen. Aber auch Story-Games werden dank der hohen Bildraten viel flüssiger und schöner vor euren Augen ablaufen.

Er verfügt über ein VA-Panel, das eine hohe Bildqualität und einen breiten Betrachtungswinkel gewährleistet. Die WQHD-Auflösung sorgt für superscharfe Bilder und eine beeindruckende Detailgenauigkeit, während die gekrümmte Form des Monitors ein immersives Spielerlebnis ermöglicht. Eine WQHD-Auflösung ist nach heutigem Stand der beste Mittelweg zwischen Aussehen und Leistung, da eine 4K-Auflösung insbesondere in Verbindung mit Raytracing Unmengen an Leistung frisst.

Ein weiterer Pluspunkt ist die ELMB Sync-Technologie, die eine perfekte Synchronisation zwischen der Bildwiederholrate des Monitors und der Framerate eurer Grafikkarte ermöglicht. Dadurch werden Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte minimiert, was besonders bei schnellen Action-Spielen von Vorteil ist.

Ansonsten bietet der Monitor eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und USB-Anschlüsse, um sicherzustellen, dass ihr eure Geräte problemlos anschließen könnt.

